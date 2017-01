Rubén de la Barrera: "La primera vuelta ha sido estratosférica en cuanto a todo"

Google Plus

Rubén de la Barrera en Les Caleyes esta temporada. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

A pesar de ostentar la primera posición de la tabla, las 'aguas' en la Cultural y Deportiva Leonesa no corren todo lo claras que se pueden esperar. La plaga de ausencias y la posible salida de Álex Gallar ante el enorme interés que ha mostrado el Mallorca, han copado la actualidad de la plantilla en esta semana atípica. Rubén de la Barrera atendía a los medios de comunicación en la sala de prensa del Reino de León y comentaba todo lo relacionado con estos temas.

"La primera vuelta ha sido estratosférica en cuanto a todo: resultados, juego y sensaciones", así de contento se mostraba Rubén de la Barrera. "Se nos dio todo de cara", explicaba el entrenador culturalista, que reconoció que "hubo continuidad en cuanto a la participación de la plantilla. No hubo que lamentar bajas importantes salvo la de Antonio". "Firmamos una vuelta similar a la primera, tomando como referencia los partidos disputados y mejorar lo realizado", concluyó e preparador gallego.

"Álex Gallar es jugador de la Cultural, activo nuestro y a disposición".

Sobre el encuentro de este fin de semana afirmó que "es complicado". El técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa apuntó que "cambian de entrenador durante la navidad, no hay referencia en cuanto lo que pueden hacer". Rubén de la Barrera reconoció que "tienen buen equipo, experto, competitivo y seguramente quieran engancharse a posiciones de Copa del Rey". "Tienen mejor plantilla que la temporada pasada", expresó el técnico culturalista.

Aunque el tema candente fue la posible salida de Álex Gallar con destino al Mallorca: "Álex Gallar es jugador de la Cultural, activo nuestro y a disposición". Rubén de la Barrera se mostró esperanzado ante su posible continuidad: "El club, el entrenador y sus compañeros quieren que se quede. Confío en que eso ocurra. Me consta que están hablando para que se quede, porque es la voluntad de todos". El preparador gallego confirmó que "no me gustaría que hubiera muchos cambios" y es que para el técnico "es muy fácil descolocar el equipo".

El choque ante el Tudelano lo afrontará con ausencias destacadas y alguna duda: "Hay bajas, sobre todo concentradas en esa zona de atrás. La de Gianni, la de Iván, luego la de Antonio y no ha podido entrenar Yeray por un proceso gripal". A pesar de ello, Rubén de la Barrera mostró su "confianza ciega en cualquiera de los jugadores". El propio técnico culturalista explicó que Zuiverloon "podría estar ante la Ponfe", mientras que Antonio Martínez "no quiere precipitar su reaparición", aunque espera que "esté en enero".