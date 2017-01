Burgos CF - Arandina CF: año nuevo, ¿vida nueva?

Google Plus

Fotomontaje / José Mendoza (VAVEL)

Comienza un nuevo año y se renuevan las ilusiones. También las de Burgos y Arandina, que a pesar de no tener un 2016 muy halagüeño en su etapa final, quieren hacer borrón y cuenta nueva empezando por el partido de este domingo. Un partido especial por aquello de que es un derbi provincial y porque ambos se han convertido en rivales directos en la lucha por la salvación.

Un año de cambios

El Burgos no está en su mejor momento de forma. Los blanquinegros iniciaron un proyecto ilusionante a mediados de julio con fichajes de nivel y un equipo que aspiraba a estar en la zona alta de la tabla. Sin embargo, la realidad ha sido otra para el cuadro de la capital, que ha visto cómo en unos meses sus objetivos han cambiado, como también lo ha hecho la figura del entrenador con la destitución de Paco Fernández y la llegada de Manix Mandiola.

Los resultados con el eibarrés no han mejorado en exceso, pero la imagen de la entidad del Cid es diferente y a ello se aferran sus aficionados, que con la entrada del primer mes del año esperan una importante reestructuración de la plantilla. Una reestructuración que se ha dado en otros estamentos del club como en la directiva, donde ha habido cambio de presidente y se ha presentado -esta misma semana- al nuevo director deportivo. Sí ha oficializado el Burgos la salida de Javi Duro, fichaje veraniego con muy poca continuidad en el equipo.

Por ahora, los blanquinegros son decimoctavos en la tabla clasificatoria con 17 puntos (los mismos que su próximo rival), repartidos en cuatro triunfos y cinco empates. La salvación queda a tres puntos y la necesidad de puntuar ante su homólogo burgalés se antoja primordial. Manix Mandiola podría dar entrada a nuevas variantes en el once -especialmente en defensa- ya que no podrá contar con Sergio Esteban y Pérez por lesión, ni tampoco con Andrés por sanción. Además, el centrocampista Prosi es duda.

Transformar trabajo en resultados

Trabajo. Una palabra que no deja de salir de la boca de Emilio Ferreras. El entrenador de la Arandina considera estar “en el camino correcto, haciendo las cosas bien”, aunque asume que los resultados “no han acompañado al equipo, que ha merecido más puntos de los que tiene”. La penúltima posición en la tabla no ahoga al cuadro blanquiazul, pero sí aprieta. Ganar en ‘El Plantío’ supondría dar un golpe encima de la mesa y poner fin a una nueva racha negativa de resultados.

Edu Payá conduce el esférico ante un jugador del Burgos en el último derbi / Gadea Casado (Arandina CF)

La entidad del Duero suma cuatro partidos consecutivos sin sumar y abandonó el 2016 con preocupación por los constantes fallos en las áreas. A nivel defensivo no se ha conseguido poner fin a los desatinos, como tampoco se ha logrado rentabilizar las ocasiones de gol. Los rivales siguen aprovechándose del poco acierto ribereño y cortar esa táctica se antoja necesario para acabar con la mala racha.

En lo deportivo las expectativas no son malas. Ferreras recuperará a varios jugadores que en pasadas convocatorias no pudieron estar disponibles por lesión y sanción. Se espera la vuelta de Mauri y Sergio Noche a la zaga, zona más castigada por las bajas. Unas bajas que, siendo menos, también acusarán a la Arandina. Javi Jiménez (lesionado) y Garcés y Arroyo (sancionados) no formarán parte de la convocatoria del técnico madrileño. A ellos se podría sumar Carlos Portero, el jugador más en forma del cuadro ribereño, con molestias en el pubis.

En lo que al mercado de fichajes se refiere, el cuerpo técnico ha desestimado la incorporación de Gladi Djambi, delantero sub-23 procedente del Huércal Overa de la Tercera División que ha estado a prueba a lo largo de la semana. La secretaría técnica seguirá en la búsqueda de un nuevo jugador de ataque. No hay novedades respecto a posibles salidas, aunque el hermetismo con el que se mueve el club puede dar a pensar que las novedades no tarden en saltar.

El balón echará a rodar este domingo a partir de las 17:00 horas y será supervisado por el colegiado vasco Daniel Palencia Caballero. Se espera una nutrida presencia de aficionados ribereños en las gradas de 'El Plantío', que se desplazarán en coches particulares al feudo blanquinegro para animar a su equipo en un derbi que, como es lógico, se presupone ilusionante y competido.

Posibles onces

Burgos: Aurreko; Dani Gómez, Jorge García, Uxío Marcos, Jorge Fernández; Cusi, Prosi; Fito Miranda, Adrián, Armiche y Álvaro Montero.

Arandina: Montiel; Edu Payá, Sergio Noche, Charlie Took, Mauri; Saúl, Leo Ramírez; Ruba, Carlos Portero, Omar y Javi López.