Dudas para Rubén de la Barrera

Google Plus

Leandro y Zuiverloon no podrán estar en Tudela. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

El líder del Grupo I de Segunda División B vuelve a la competición y lo hace con un nuevo desplazamiento incómodo a tierras navarras. De la misma forma que concluyó el 2016, la Cultural y Deportiva Leonesa visitará la Región Foral para medirse al CD Tudelano, un equipo que partía con los mismos objetivos que el conjunto culturalista. El cuadro navarro vive unas semanas complicadas y hace unos días se conocía la destitución de Sergio Amatriain como entrenador y la llegada de Iñigo Valencia como técnico interino.

Más tranquilas corren las aguas a orillas del Bernesga, o al menos eso parece. El mercado invernal en la Cultural y Deportiva Leonesa parecía tranquilo, pero el Mallorca se ha empeñado en conseguir el fichaje de Álex Gallar. El atacante catalán ha entrenado con normalidad con el cuadro leonés y estará en Tudela, aunque ese podría ser el último con la elástica culturalista. Problemas para Rubén de la Barrera en la zona atacante, además, que cuenta con la ausencia de Jaime Moreno, convocado por Honduras y que iniciará el 13 de enero la Copa Centroamericana 2017.

Para colmo de males, el técnico gallego sigue contando con varias bajas por lesión. Antonio Martínez no podrá reaparecer por el momento a pesar de que su recuperación va por buen camino. Tampoco estará Leandro Montagud, que acabó el stage de Qatar con molestias tras haberle retirado un tornillo de su rodilla y podría despedirse de la Cultural y Deportiva Leonesa en próximas fechas. Aunque las malas noticias para Rubén de la Barrera no termina ahí. El preparador culturalista no podrá contar con Zuiverloon después de perderse los últimos encuentros de 2016 tras caer lesionado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid en la Copa del Rey y tampoco con Iván González por sanción.

La presencia de Yeray, que se ha perdido los últimos entrenamientos por un proceso gripal, está en duda. Rubén de la Barrera apuntó en la previa que espera contar con el jugador ante el Tudelano. Su posible baja podría provocar la presencia de un eje de la zaga inédito hasta el momento.

Disponibles de la Cultural y Deportiva Leonesa ante el CD Tudelano

Porteros: Guillermo Vallejo y Jorge Palatsí.

Defensas: Ángel Bastos, Jorge Cano, José León, César Morgado, Forniés y Viti.

Centrocampistas: Yeray, Álex Gómez, Sergio Simón, Tarek Salmán, Abdullah, Mario Ortiz, Cristobal Gil, Toni, Julen Colinas, y Álex Gallar.

Delanteros: Jorge Ortí y Benja Martínez.