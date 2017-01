Pontevedra CF - CD Guijuelo: necesidad de ganar

Google Plus

Fotomontaje de José Mendoza para el Grupo I de Segunda División B.

El Club Deportivo Guijuelo se enfrenta este domingo a las cinco de la tarde al Pontevedra CF en el Estadio de Pasarón. Un feudo casi inexpugnable del que apenas se han escapado puntos en esta primera vuelta de competición. Prueba de ello es que los pupilos de Luisito solamente han cedido un empate en la visita del Caudal Deportivo a tierras gallegas.

El Guijuelo afronta el partido con bajas muy importantes

La participación de Jonxa Vidal y Néstor Gordillo es muy complicado ya que depende de como evolucionen de sus molestias en el pubis, es muy probable que no entren en convocatoria y descansen esta jornada. Una lista que contará con 17 jugadores, ya que a las bajas de Jonxa Vidal y Néstor Gordillo hay que sumar la baja de Adriá Granell que evoluciona favorablemente y la de Ayub El Harrak, que puede causar una baja federativa durante el mercado de invierno.

El once titular no presentará muchos cambios respecto al último encuentro. La duda está en la zona defensiva, ya que el capitán Jonathan Martín vuelva a estar disponible. El jugador chacinero podría jugar de lateral derecho e incorporar a Raúl Ruiz de extremo derecho. Los centrales seguirán siendo Ayala y Héctor y en el lateral izquierdo estará Aitor Aspas. En el ataque Manu Dimas y Antonio Pino. El Guijuelo llega a este partido tras sumar cinco punto de los últimos 15 jugadores. Mientras que el Pontevedra no conoce la derrota en las últimas jornadas.

Un partido para goleadores

Por parte del Guijuelo el máximo goleador es Antonio Pino anota el 33% de los goles. Por parte del Pontevedra es Mario Barco anotando el 34% de los goles. El Club Deportivo Guijuelo se enfrenta este domingo a las cinco de la tarde al Pontevedra CF en el Estadio de Pasarón. El Guijuelo afronta el partido con bajas muy importantes ya que no podrá con los jugadores más desequilibrantes.

Está será la cuarta vez que el Guijuelo visita al Pontevedra, en las anteriores el balance ha sido dos victorias por parte de los locales y una victoria por parte del Guijuelo, la temporada pasada por 0 goles a 1 en la primera jornada de la liga. El árbitro de la contienda será el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias.

Posibles alineaciones: Pontevedra CF vs. CD Guijuelo

Pontevedra CF: Edu Sousa, Miguel Loureiro, Bonilla, Jacobo Trigo, Kevin Presa, David Añón, Bruno, Mouriño, Álex Fernández, Jacobo y Mario Barco.

CD Guijuelo: Kike Royo; Raúl, Ayala, Héctor, Jonathan ; Álvaro, Carles Marc, Carmona, Maiki; Manu Dimas y Antonio Pino.