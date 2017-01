CD Lealtad - CD Boiro: las mismas ganas del primer día

Google Plus

Mientras algunos aficionados apuramos el turrón y los últimos días de vacaciones, las fiestas se dan por concluidas en el Grupo I de la Segunda División B con el inicio de la segunda vuelta del campeonato liguero. Todavía con el sabor de los mazapanes en la boca, los jugadores del CD Lealtad y el CD Boiro saltarán al verde de Les Caleyes para iniciar el segundo y definitivo asalto del torneo con el objetivo de lograr cuanto antes la tan ansiada permanencia. Solo cinco puntos distancian a asturianos y gallegos en la tabla, por lo que ganar el domingo supone poner más tierra de por medio con un rival directo para los blanquinegros o recortar puntos con otro equipo metido en la faena de la salvación para los barbanzanos. En definitiva, que parece que todo sigue igual que en la primera jornada, aquella que abrió la liga por el mes de agosto. La segunda vuelta se inicia con las espadas en lo alto.

Balas de fogueo

Después de un año brillante que quedará para siempre en las páginas doradas del club blanquinegro, el CD Lealtad se enfrenta al difícil reto de superarse a sí mismo. La temporada 15/16 fue la mejor de la historia para los maliayos, terminando en 10ª posición y batiendo todos los records establecidos del club en Segunda B. Esa gran campaña significó una remodelación casi total de la plantilla el verano pasado, empezando por el adiós de Javi Rozada, el gran artífice de los éxitos de los de Villaviciosa.

El Lealtad es el segundo equipo con menos goles a favor de la liga

El banquillo pasó entonces a ocuparlo Roberto Aguirre, quien ha logrado en estos meses llevar a los asturianos hasta una cómoda 8ª posición con 25 puntos, seis por encima de los puestos de peligro. A pesar de eso, el gran problema de los muchachos del técnico langreano es su falta de acierto ante la portería rival. Es, junto con el Mutilvera, el segundo peor equipo en estas lides con solo quince goles a favor. Solo David Grande está respondiendo a las exigencias ofensivas de una categoría tan exigente como la Segunda B, con siete marcas en su fusil. El delantero de Torrejón de Ardoz es la gran baza atacante de los astures, pero sus compañeros deben aportar su granito de arena en esta segunda vuelta si quieren acercarse a los cincuenta goles marcados la temporada pasada.

La escasa puntería la compensa con una solidez defensiva que roza la excelencia futbolística, con solo diecisiete tantos encajados. Buena culpa de ello la tiene el gran nivel mostrado por el cancerbero Javi Porrón, que ha mantenido su portería imbatida en diez de las diecinueve jornadas disputadas hasta ahora. Pero no solo el cancerbero carbayón está a su mejor nivel, ya que jugadores como Keko u Omar están demostrando a cada partido que pueden hacer frente a cualquier delantera. Aún no ha trascendido la lista de convocados para medirse al Boiro, pero es probable que la alineación no sea muy distinta a la que se enfrentó al Coruxo en la última jornada de la primera vuelta, donde golearon a los gallegos con un contundente 3-0.

Asturias: la tierra prometida

El CD Boiro inicia un 2017 histórico en una tierra que solo trae buenos recuerdos a los aficionados boirenses. En Asturias se consiguió la temporada pasada un ascenso que pocos años atrás parecía imposible. El triunfo en playoffs ante el Caudal Deportivo de Mieres supuso el salto de los blancos a Segunda División B por primera vez en su historia. Poco más de media hora en coche separan a la localidad de Villaviciosa de Mieres. De hecho, la calle en la que se encuentra el Estadio Hermanos Antuña es la Calle Villaviciosa, una casualidad que puede servir de aliciente a un CD Boiro que pretende continuar la racha iniciada en la última jornada con el triunfo por 0-2 ante el Burgos CF en El Plantío.

De los 20 puntos conseguidos por el CD Boiro, 12 puntos son lejos de Barraña

Esta temporada ya ha visitado Asturias logrando un valiosísimo empate ante el Caudal. Los barbanzanos están en 14ª posición con 20 puntos, uno por encima de los puestos de descenso que marca el CD Guijuelo con 19 puntos. De esos 20 puntos obtenidos, 12 han sido a domicilio, por lo que los de Fredi Álvarez han cosechado mejores actuaciones lejos de su feudo en esta primera parte de la temporada. Mejorar los registros en Barraña es una de las cuentas pendientes de los blancos en este año que empieza junto con mejorar en el apartado goleador, ya que Pedro Beda y Rubén Rivera, los dos delanteros centro del equipo gallego, solo acumulan cinco goles entre los dos.

De hecho Pedro Beda va a ser una de las grandes atracciones del choque ante el Lealtad. El nueve carioca regresa a la que fue su casa tras desembarcar este verano en la Ría de Arousa. Con el Lealtad anotó diez goles repartidos entre treinta y seis encuentros, dejando un buen sabor de boca en los aficionados asturianos. La remodelación total que llevó a cabo el equipo blanquinegro supuso su marcha al Boiro, en donde se ha erigido como uno de los jugadores principales del equipo, destacando especialmente en las últimas jornadas antes del parón navideño gracias a su incansable trabajo ejerciendo la presión sobre la salida del balón y a su aportación ofensiva. Todavía no se conocen los jugadores que viajarán a Villaviciosa, pero la que es segura es la ausencia de Mateo Garcías, ya que el defensa central debe cumplir ciclo de amonestaciones, mientras que Catú, ausente en Burgos por la roja que le mostraron ante el Racing de Ferrol, regresará más que posiblemente al once para ocupar el eje de la zaga junto a Crespo.

Posibles Alineaciones:

CD Lealtad: Javi Porrón; Keko, Omar Hernández, Alberto González, Álex Blanco; Adrián Llano, Álvaro Muñiz; Jandrín, Yosu Camporro, Robert; David Grande.

CD Boiro: Guillén; Axel, Catú, Crespo, Jimmy; Borja Yebra, Pillado; Marcos Álvarez, Romay, Juampa; Pedro Beda.