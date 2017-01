Ángel Viadero: "Lo de esta afición es una pasada"

Google Plus

El entrenador cántabro se mostró satisfecho. | Foto: Racing de Santander.

El debutante Santi Jara fue el protagonista en el triunfo del Racing de Santander en La Balastera. El solitario tanto del extremo manchego en el tramo final del encuentro fue definitivo para sumar los tres puntos y acercarse a la Cultural y Deportiva Leonesa. Tras el duelo, Ángel Viadero atendió a los medios de comunicación y se mostró contento por el resultado cosechado, las buenas sensaciones dejadas por el único fichaje de este mercado y el enorme apoyo de la afición racinguista en tierras palentinas.

El técnico cántabro no tuvo apuros para reconocer que "era un partido complicado". A pesar de ello, Ángel Viadero aseguró que "hemos tenido ocasiones suficientes para no haber sufrido al final". Las paradas de Alejandro marcaron el devenir del encuentro, aunque no fue lo único que varió la dinámica del encuentro entre el Racing de Santander y el CD Palencia. "Hemos buscado con el primer cambio más presencia ofensiva cuando el equipo estaba con un jugador menos", concluyó el preparador racinguista.

"Santi Jara ha estado francamente bien hoy, me alegro mucho por su gran inicio".

Ángel Viadero quiso interpretar el desarrollo del encuentro: "Nos ha costado encontrar nuestro sitio en el medio campo". El técnico cántabro reconoció que "el rival ha ocupado ese sitio con más gente". Aunque una de las claves estuvo en el debut de Santi Jara con la elástica racinguista. Su entrenador reconoció que "ha estado francamente bien hoy, me alegro mucho por su gran inicio". El manchego forma una sociedad temible con Dani Aquino, para el preparador racinguista la presencia de ambos hace que, además, "ganamos mucho protagonismo a balón parado".

Algo más de un millar de aficionados se dieron cita en La Balastera para apoyar al Racing de Santander Ángel Viadero se mostró "sorprendido por el colorido y el ambiente que han dado". "Lo de esta afición es una pasada", añadió el preparador racinguista, que alabó la presencia de los seguidores "a pesar del frío" y aunque "se tratase de un desplazamiento difícil han estado espectacular". "Tiene mucho mérito", finalizó encantado el técnico cántabro.