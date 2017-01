El Osasuna Promesas arranca 2017 con una contundente victoria

Google Plus

Los dos equipos llegaban al encuentro con el objetivo de vencer para acercarse un poco más a la salvación, tras las victoria de sus rivales directos. El Promesas se medía a los ferrolanos en la decimotercera posición, a 4 puntos del descenso y con tres puntos vitales en juego. El Somozas por su parte, llegaba al encuentro ocupando el farolillo rojo de la clasificación, con el objetivo de sacar algo positivo de tierras navarras, conscientes de que pueden dar mucha guerra y con mucha liga por delante.

Comenzaba el partido con mucha intensidad, puesto que en los instantes iniciales, los jugadores rojillos pedían penalti por una posible mano de un jugador visitante, algo que sin embargo el colegiado no señaló. El Osasuna B se lograría adelantar a los 7 minutos de juego, con un gol de Jaime. Volvía a repetirse la historia para el Somozas, que veía como su rival se ponía por delante en el marcador. Tan sól unos minutos más tarde el filial volvía intentarlo, con un cabezazo de Nuha, tras una gran jugada de Eguaras. Quería más el Promesas, que no se conformaba con la victoria por la mínima ante un rival tocado, pero no hundido. En el minuto 25 volvía a la carga el filial, por mediación de Jaima que quiso sorprender a Mandaluniz, con un disparo que se fue por poco.

Pero la insistencia local daría sus frutos, y Miguel marcaba el segundo, para desesperación de los visitantes, aprovechando una gran jugada de Jaime Dios. En el 35’ Arkaitz recortaba distancias para los suyos, con un disparo desde fuera del área, frente al que nada pudo hacer Álvaro. Un gol, que daría ánimo a la UD Somozas para intentar la igualada antes del descanso, pero finalmente el marcador no se movió al término de los primeros 45 minutos. Una primera parte con un claro dominador, con goles y con muchos por decidir en la segunda mitad.

Tras la reanudación la dinámica del partido fue la misma, un Osasuna B dominador, pero que no era capaz de generar ocasiones a un Somozas que esperaba su oportunidad. En el miuto 62 Jaime Dios pudo sentenciar el encuentro, con un disparo que atrapó Mandaluniz. El Promesas se acercaba cada vez más a la meta somocense, mientras que el cuadro de Stili no daba con la tecla para superar a la defensa rojilla e intentar empatar el partido. Se le ponían peor las cosas a los gallegos después de que Nuha sentenciase el partido, tras una gran jugada personal del delantero, que se fue de sus rivales y regateó al meta visitante, para poner el 3-1 en el marcador.

No se movió más el partido, con un Somozas roto y un filial que sale reforzado, después de una victoria necesaria para salir de los puestos de peligro. En la siguiente jornada el Osasuna Promesas se medirá al Coruxo, en el siempre complicado O Vao. Por su parte, el Somozas recibirá en casa al Tudelano, que llega en una buena situación anímica, después de vencer a la Cultural Leonesa.