Sergio de Paz ya luce la 'verde' del Racing de Ferrol

Sergio de Paz en su presentación como nuevo jugador del cuadro departamental. | Foto: Racing de Ferrol.

El segundo refuerzo del Racing de Ferrol ya está en A Malata. Y además es de la casa. Sergio de Paz se convirtió en nuevo jugador del cuadro departamental. El lateral derecho, que también puede actuar en el eje de la zaga, llega cedido del filial del Celta de Vigo, donde no ha tenido ninguna oportunidad en las dos últimas campañas. El ferrolano vuelve al que fue su equipo formativo con el objetivo de disponer de minutos antes de volver al conjunto olívico, con el que tiene un vínculo hasta 2020.

Miguel Ángel Tena ya tiene a su lateral derecho deseado, tras anunciar que no cuenta con Javier Velayos. El entrenador levantino no tendrá que recolocar en esa posición a un José Cruz que se desempeña mejor en el centro de la defensa. Con este fichaje, el Racing de Ferrol apuntala su equipo con otro sub-23, que cuenta con pasado departamental. No en vano, el lateral derecho ferrolano llegó a la cantera del cuadro verde del Galicia de Caranza, en la que se mantuvo hasta firmar por el Celta de Vigo a la conclusión de su primer año de juveniles.

Javier Velayos, Álex Felip y Sergio Martín podrían salir en breve

La escasez de oportunidades con las que ha contado a las órdenes de Alejandro Menéndez ha provocado que Sergio de Paz opte por buscar minutos fuera del cuadro celeste. Miguel Ángel Tena estuvo presente en la presentación del jugador ferrolano, que supone la segunda incorporación del Racing de Ferrol tras la de Laro Setién. Con casi tres semanas más por delante para reforzar su plantilla, la entidad departamental sigue trabajando en la llegada de nuevos jugadores. Aunque antes de acometer fichajes deberán producirse salidas y todos los focos apuntan a Javier Velayos, Álex Felip y Sergio Martín.

Javier Velayos parece tener los días contados en el Racing de Ferrol con la llegada de Sergio de Paz y la polivalencia de José Cruz, a lo que Tena apuntó que "supongo que está buscando equipo". Sobre Álex Felip señaló que el jugador "estuvo a punto de salir al Atlético Saguntino", aunque el finiquito departamental y lo que le ofrecía el cuadro levantino no satisfizo sus pretensiones. El último en discordia, Sergio Martín, el técnico del cuadro gallego explicó que "está buscando algo", aunque sus pretensiones hacen que "no quiera bajar de categoría y aún no le ha aparecido ninguna oferta de Segunda División B".