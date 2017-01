Entrevista. Pedro García: "El equipo peleará a muerte para lograr la permanencia"

Pedro García: "el equipo peleará a muerte para lograr la permanencia"

El Somozas atraviesa su peor momento desde su ascenso a Segunda División B, ocupando el farolillo rojo del Grupo I y a nueve puntos de la salvación. Por ello, la directiva se ha puesto manos a la obra en el mercado invernal, en busca de varios refuerzos que den un salto de calidad al equipo. El primero en confirmarse fue de Pedro García, un veterano futbolista vigués que llega a la UD Somozas "porque a mi me gustan los retos y el Somozas es un reto". Aunque considera que la situación es "complicada", cree que el equipo "peleará a muerte para lograr la permanencia" y que "los fichajes debemos aportar ese plus que ha faltado la primera vuelta".

Pedro tendrá como entrenador a Juan Antonio 'Stili' a quien conoce bien tras coincidir con él, durante su etapa en el Racing de Ferrol: "Stili es un entrenador que sabe transmitir lo que quiere el equipo" y por eso, "es un entrenador moderno y me gusta su método y su filosofía" según reconoce el centrocampista. Pedro García se formó en la cantera del Celta de Vigo, "fue una etapa de educación futbolística, educación personal, años de crecimiento, años de tomar decisiones" una época de profesionalización que "cuando tienes 16 o 17 años no es fácil" pero admite que "cuando el club te va ayudando, piensas que si sigues con esta liga ascendente, como la que yo llevaba, puedes llegar a ser profesional".

Además de contar con el apoyo de familiares y amigos. Destaca que su formación en el club olivico "fueron los años más importantes de mi vida y para mí, ser vigués y jugar en el Celta es lo máximo". Durante esta etapa, hizo la pretemporada con el primer equipo, dirigido por aquel entonces por Eusebio Sacristán: "Tener de compañeros a Diego Costa, Iago Aspas o Michu, entre otros, fue brutal". El jugador habló sobre la temporada de su exequipo, el Pontevedra de 'Luisito' y su experiencia en el equipo pontevedrés.: "Al acabar mi contrato, Roberto Feans y Lupe Murillo me llamaron para un proyecto de ascenso y como no decirle que si al Pontevedra con su repercusión y su historia". Esa temporada el equipo granate consiguió el ascenso tras vencer al Haro en un complicado playoff: "Fue una temporada espectacular, el vestuario era maravilloso y cuando se juntan la calidad futbolística y un grupo humano muy bueno, el resultado sólo puede ser positivo".

En la siguiente temporada el objetivo era la permanencia y "lo hicimos muy bien", peleando hasta las últimas jornadas para clasificarse para la Copa del Rey. Después de dos temporadas en Tercera "me encontré muy bien y tuve un rol muy importante". El futbolista también se mojó sobre su opinión sobre 'Luisito', al que considera "un gran entrenador". Un técnico que "sabe darle una identidad a sus equipos, tiene una mentalidad ganadora y el trato personal era bueno, con sus cosillas como todo el mundo, pero era bueno y a mi Luis me marcó, me llevé un grato recuerdo". También dió su opinión sobre la temporada del Pontevedra que considera "muy buena. Son muy fuertes en casa, bueno, y fuera también, ahí está la clasificación" y además "espero que ganen todos los partidos, menos cuando vengan a Somozas, que les vamos a meter para dentro (ríe)".

Entre sus equipos también destaca el recién ascendido CD Boiro. "Realmente fue una experiencia maravillosa, encontré una motivación en un equipo que ya conocía, porque soy un friki del fútbol gallego, pero nunca me había enfrentado a ellos", señaló. Después de varias temporadas en Segunda B "quería bajar al barro y tener un rol importante. Acepté el reto y conseguimos hacer un playoff con un equipo recién ascendido en una competición como Tercera División, algo bonito e histórico". Por supuesto habló sobre el actual Boiro de Fredi Alvárez "tiene equipo para salvarse, tiene jugadores que tienen experiencia y conocen la categoría y no deberían tener ningún problema".

Su última aventura fue lejos de España, en el Nacional de Potosí, donde el jugador sufrió una situación de impagos: "Realmente no estuve seis meses sin cobrar, pero las cantidades pagadas no eran las prometidas, tampoco me pagaron la prima por mi fichaje e intenté comprenderles, pero ellos no daban la cara". En el apartado futbolístico "bien, era un club de Primera División. Pero los 4.000 metros de altura donde estaba situado el campo, hacía todo más complicado, además de ser una ciudad y un club con infraestructuras muy pobres. Aún así, es un club de Primera boliviana, con una Liga muy bonita y con mucha repercusión".

Preguntado sobre sus próximos retos, el jugador indicó que "lo que me motivaba era volver a Galicia y cumplir el objetivo de la permanencia con el Somozas, no se que deparará el fútbol, aunque no descarto nada". Desde VAVEL.com agradecemos al jugador las facilidades dadas para realizar la entrevista y le deseamos suerte en la presente temporada.