CD Guijuelo - Racing de Ferrol: dificultades para los de Fabregat

Fotomontaje de José Mendoza para el Grupo I de Segunda División B.

El Club Deportivo Guijuelo recibe la visita del Racing de Ferrol este domingo a las 17:00 horas de la tarde, es uno de los equipos más fuertes en este momento. El Racing de Ferrol se encuentra en séptima posición en la clasificación con 26 puntos mientras que el Club Deportivo Guijuelo que cuenta con 19 puntos y en zona de descenso.

El Guijuelo tiene puesta la cabeza en ganar este partido y es que el equipo tiene la necesidad de alejarse cuanto antes del descenso por lo que se ve obligado a sumar lo antes posible, pero Jordi Fabregat no lo tiene fácil, debido a lesiones, jugadores lesionados y la salida de Maiki en este mercado de invierno. El conjunto chacinero esta trabajando en el mercado de invierno antes las necesidades que tiene el equipo aunque no han anunciado ningún fichaje por el momento. A pesar del buen fútbol que realiza el conjunto chacinero no consigue sumar victorias.

El míster, Jordi Fabregat, se enfrenta a uno de los encuentros más complicados, debido a que solo cuenta con 12 jugadores de campo y dos porteros, por lo que Jordi Fabregat solo podrá realizar dos cambios durante el encuentro,aunque en el banquillo estarán también los lesionados Néstor Gordillo y Jonxa.

El Club Deportivo Guijuelo cuenta con las bajas de Ayub El Harrak y Adrià Granell, a los que se suman Raúl y Álvaro ambos sancionados con un partido. Mientras Jonxa Vidal y Néstor Gordillo, no están recuperados al 100 % pero estarán el el banquillo y saltarán al césped en caso de necesidad. El míster Jordi Fabregat, no podrá estar en el banquillo debido a la sanción de dos partidos tras la expulsión en Pontevedra aplicándose el articulo 120.

En cuanto al once, la duda está si Fabregat utilizará una línea de cinco o volverá a la defensa de cuatro. Todo indica de Jonathan Martín regresará al once, también puede entrar en el interior el salmantino Piojo. Si esta claro que Antonio Pino será titular indiscutible.

El Racing de Ferrol está en alza

El Racing de Ferrol llega al Municipal de Guijuelo después de haber sumado 13 puntos de los 15 jugados. Tras superar un mal inicio de temporada que lo llevó a estar en puestos de descenso. La llegada de Tena dió otro aire al conjunto que fuera de casa ha logrado la mitad de los puntos con los que cuenta. El Racing de Ferrol cuenta con la motivación que da ganar, y acercase a la quinta posición para entrar en puestos de play-off.

En cuanto a la convocatoria viajan tan sólo 17 jugadores. La novedad es la presencia del lateral diestro, Sergio de Paz, una vez tramitada su ficha y tras su llegada a Ferrol en la jornada del martes procedente del Celta de Vigo, que podría debutar en el Municipal de Guijuelo. Además, el juvenil, Carlos Berea viaja también con el grupo cubriendo la baja de Brais Pereiro que atraviesa un proceso febril. Los que se han quedado en Ferrol por decisión técnica y tal como anunció el técnico esta semana, han sido Felip, Velayos y Sergio Martín.

El árbitro de la contienda será el castellano-manchego, Luis Fernando Collado López.

Posibles alineaciones: CD Guijuelo vs- Racing de Ferrol

XI CD Guijuelo: Kike Royo; Jonathan Martín, Antonio Ayala, Héctor Martínez; Piojo, Carles Marc, Julián Luque, Aitor Aspas; Manu Dimas, Pepe Carmona; Antonio Pino.

XI Racing de Ferrol: Sergio García; José Cruz, Churre, Nano Macedo, Maceira; Catalá; Armental, Bicho, Pablo Rey, Dani Benítez; Joselu.