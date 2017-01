UD Somozas - CD Tudelano: ganar es imprescindible. | Fotomontaje: José Mendoza.



La UD Somozas y el CD Tudelano se verán las caras, con la intención de llevarse los tres puntos en el primer encuentro del año en el Manuel Candocia. El equipo local recibe a los navarros en una difícil situación, tras la derrota en el Tajonar, que le deja a nueve puntos de la salvación. Por su parte, el CD Tudelano venció a la Cultural Leonesa y se aupó hasta la undécima posición.

El encuentro se prevé igualado, entre dos equipos con un estilo de juego muy definido y que intentarán aprovechar los errores del rival para llevarse un partido complicado. En el partido de ida, el Somozas se llevó la victoria en el Ciudad de Tudela, con un gol de Iván Pérez en el minuto 86.

El Somozas no se da por vencido



Dura temporada, la que se está viviendo en As Somozas. El equipo se situa colista, a nueve puntos de la salvación y la maniobra de reacción cada vez es menor. La jornada pasada el equipo cayó derrotado ante el Osasuna B y no se pueden permitir más tropiezos en una segunda vuelta que será infarto.



El club se ha puesto manos a la obra para reforzar la plantilla en el mercado invernal. Por ahora, se han cerrado los fichajes de Pedro García, Óscar Sielva y Toni Medina, que está pendiente del transfer para debutar. También se han oficializado las bajas de Hugo Pintos, Fran No, Artabe y Adri Martínez, todos ellos, tras llegar en el mercado veraniego y salvo el caso de Artabe, tras no cuajar una buena primera vuelta.

El técnico cedeirés planteará el partido como el de la primera vuelta, entregándole al Tudelano el dominio del balón y esperando su oportunidad sin presión. El Somozas quiere acabar con su mala racha como local, no logra una victoria en su feudo desde la temporada pasada y desde el club, son conscientes de que hacer del Manuel Candocia un fortín será clave para lograr una permanencia que se antoja difícil.

Stili no podrá contar con Isi, Toni, Amaro y Pablo Antas, con problemas físicos, tampoco podrá contar con Baleato, que cumple su segundo partido de sanción, tras ser expulsado frente el Valladolid B por una fuerte entrada.

Acercarse a los puestos de cabeza



El Tudelano llega al partido tras vencer al actual líder del Grupo I en Segunda B, la Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera. Esta vez el dicho de a nuevo entrenador victoria segura se cumplió, tras el cese de Amatrain. El dominador del partido fue el equipo de Tudela, que venció gracias al gol de Javi Cabezas, y que incluso pudo aumentar su ventaja.



El equipo necesitaba un cambio de rumbo tras una primera vuelta irregular en la que logró 6 victorias, 7 empates y 7 derrotas. Uno de los grandes problemas de este Tudelano, es la falta de gol, es el quinto equipo menos realizador con 18 goles a favor. Sin embargo uno de sus puntos fuertes es su capacidad defensiva, además de contar con uno de los mejor guardametas de la categoría, Pagola, siendo el quinto equipo que menos goles encaja, con precisamente 18 goles en contra.

El club tudelano considera que el equipo debe luchar por cotas mayores que la permanencia, por ello, la victoria frente a la UD Somozas es de vital importancia para las aspiraciones del conjunto navarro. El técnico Iñigo Valencia contará con las bajas de Lázaro y Chema Mato, ambos por sanción.

Posibles onces

XI UD Somozas: Mandaluniz, Sergio, Núñez, Pablo, Antonio, Rami, Keko, Arkaitz, Iván Pérez, Óscar Sielva, Iñigo.

CD Tudelano: Pagola; Delgado, Lalaguna, Corral, Juanmi; Íñigo Ros; Cabezas Pablo Lizarraga, Ibai Ardanaz, Ion Vélez; Pau Franch