El Izarra coge aire a costa del CD Palencia

Google Plus

El Izarra consigue sumar los primeros tres puntos de la temporada después de vencer al CD Palencia en el Estadio de Merkatondoa. El conjunto estellés aprovechó el buen hacer de la primera mitad para distanciarse en el marcador gracias a los goles de Pito. En el segundo acto, el cuadro morado mejoró, pero únicamente consiguió anotar un gol que fue insuficiente para llevarse algo positivo de su visita a tierras navarras.

Cambios obligados en los dos equipos

Tras acumular una única victoria en los últimos diez partidos, el CD Izarra necesitaba sumar de tres en tres para evitar problemas. El conjunto navarro contó con variantes en su convocatoria y también en su once inicial. De este modo, Borja Jiménez dispuso una alineación con estos once jugadores: Óscar Gil; Álex Cacho, Cabrera, Maestresalas, Polaco; Sam Piette, Briñol; Julen Goñi, Joan Monterde, Sergio Galán; Pito.

Un rival directo medía las opciones de un CD Palencia que no está encontrando la regularidad necesaria para abandonar las últimas plazas de la clasificación. Un escenario complicado y el hándicap de tener numerosas bajas por sanción. Eso marcó el once inicial por el que apostó en esta ocasión Óscar de Paula en el Estadio de Merkatondoa: Alejandro; Asier Arranz, Pablo Pérez, Héctor Granado, Héctor Sánchez; Iván Zarandona, Iván Pelayo; Iván Murillo, Chuchi Jorques, Rodri; Diego Torres.

Pito golpea para el Izarra

La necesidad mandaba para los dos equipos y la obligación de unos y otros era conseguir los tres puntos. Por ello, el desarrollo del encuentro iba a estar marcado por los cambios en los onces iniciales y la necesidad. El Izarra, que actuaba como local, fue el primero en hacerse fuerte sobre el césped de Merkatondoa y prueba de ello fue el gol anulado. Joan Monterde batió la meta de Alejandro, pero el colegiado decretó fuera de juego previo en la acción justo antes se había producido una buena ocasión para el cuadro estellés. El gol parecía estar más cerca para los navarros.

A pesar de ello los pupilos de Óscar de Paula fueron ganando en protagonismo con el paso de los minutos. Rodri iba a ser el encargado de generar más peligro para los intereses del cuadro morado, que estrelló una buena oportunidad en el poste de la meta defendida por Óscar Gil. Pero entonces llegó el primer gol del partido. En el ecuador del primer acto, Pito fue el encargado de batir la portería de Alejandro y situar el 1-0 en el marcador. Mazazo tremendo para el conjunto palentino, que si bien no se vino abajo y estuvo a punto de empatar en un nuevo lanzamiento que se estrelló en el travesaño.

El Izarra tenía claro que no iba a permitir lo que le ocurrió una semana atrás en El Toralín, cuando le remontaron el encuentro en el tiempo de descuento. Por ello, los pupilos de Borja Jiménez supieron guardar el resultado y buscar aumentar la renta al contragolpe. Mientras que el CD Palencia no cesó en sus intentos, a pesar de que en los instantes previos al descanso las ocasiones no llegaron con tanta facilidad. Justo cuando se llegaba al final de los primeros cuarenta y cinco minutos volvió a aparecer Pito, para anotar el 2-0 con un cabezazo inapelable para Alejandro.

El 'Depor' lo intenta todo

Con mucha desigualdad arrancaban los segundos cuarenta y cinco minutos, además de la entrada de Alberto Zapata por un Iván Murillo que no fue capaz de aprovechar la oportunidad ofrecida por Óscar de Paula. Las cosas no pintaban demasiado bien para un CD Palencia que se encontró con un rival muy bien plantado sobre el césped artificial de Merkatondoa. A pesar de los intentos morados, únicamente pudo destacarse un disparo de lejano de Alberto Zapata que se resolvió sin demasiados apuros.

El encuentro parecía estar muy bien controlado por el CD Izarra, que había dado un paso atrás y se defendía ante las acometidas visitantes buscando recortar distancias. Cuando nadie lo esperaba llegó el tanto del CD Palencia. En el ecuador de la segunda mitad, un balón peinado por Cabrera se introducía al fondo de las mallas de su propia portería. Óscar Gil nada podía hacer ante el remate sobre su misma meta y que veía como el cuadro morado recortaba distancias de la forma más inesperada.

El tanto espoleó por completo al 'Depor' que trató de imponer su dominio, aunque sin inquietar en exceso la portería defendida por Óscar Gil. Pero el Izarra lo tenía claro y sabía que debía dejar la sentencia en manos de un buen contraataque. Y así fue. Isaac Manjón se plantó en el área palentina y fue derribado por Pablo Pérez. Cabrera asumió la responsabilidad y, esta vez sí, batía la meta correcta. A falta de escasos minutos para la conclusión del encuentro quedaba éste sentenciado.

El Izarra a León, el CD Palencia a Vigo

La competición en enero sigue su paso firme y el próximo fin de semana se disputará la vigésima segunda jornada. El CD Izarra tendrá ante sí un duelo complicado a domicilio al visitar el próximo domingo 22 de enero a las 17:00 horas el Reino de León para medirse a la Cultural y Deportiva Leonesa. Por su parte, el CD Palencia viajará este domingo 22 de enero a las 12:00 horas de la mañana al Estadio de Barreiro para enfrentarse al filial del Celta de Vigo.