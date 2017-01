Final perdida

Arandina: Nacho Zabal; Edu Payá, Mauri, Charlie Took; Saúl, Plaza (Omar, min. 48), Leo Ramírez, Rubén Arroyo (Manquillo, min. 67), Ruba y Jefté.

La Arandina dormirá en descenso una jornada más. No es un drama. Queda mucho por delante y muchos puntos por jugar, pero podría decirse que eso ahora es casi lo de menos. Antes hay que solventar otros problemas como la intensidad, la concentración y la unidad. Ante el Lealtad, los blanquiazules adolecieron -en parte- de estas premisas. Algunos sí las cumplieron, pero otros estuvieron lejos de hacerlo. Las sensaciones que dejan los ribereños no son nada halagüeñas, en contra de un Lealtad que quiso jugar con la necesidad de los locales y que aprovechó -y de qué manera- la entrada de Valdo en el terreno de juego.

Quien llegara con la hora justa no se perdió nada reseñable en los primeros minutos. Hubo poco fútbol y mucha pugna por el esférico. Belda fue el único que se animó a disparar a portería; Zabal blocó y despejó el esférico a saque de esquina. El espectáculo no había llegado, pero la Arandina quiso poner punto y final a esa circunstancia.

Con el paso del tiempo el cuadro ribereño se vio en el contexto de meter una marcha más. Leo Ramírez sería el primero en dar un paso al frente buscando el gol con un remate lejano que se marchó desviado. También se sumó en el minuto 33 Edu Payá; Porrón se hizo con el esférico que, pese a ir bien dirigido, era demasiado manso. La reacción maliaya no debía tardar en aparecer, y así fue. El cuadro de Roberto Aguirre cerca estuvo de ponerse por delante con un potente disparo desde la frontal de Garrido que salió rozando la escuadra izquierda de Zabal. No en vano el castigo físico y el miedo a errar no permitieron ver muchas más acciones atractivas.

Sin mejora

Con el comienzo del segundo tiempo llegó la primera mala noticia para la Arandina. Alberto Plaza se retiraba del terreno de juego lesionado e irrumpía en él un Omar que poco ayudó a mejorar lo que hasta ese momento se estaba viendo sobre el verde de 'El Montecillo'. Aun así, la Arandina gozaría de su mejor ocasión superada la hora de partido. El cabezazo de Ruba al buen centro servido por Rubén Arroyo se marchó acariciando el palo derecho de la portería de Porrón.

No volvió a tener una oportunidad así el cuadro burgalés. De hecho, el Lealtad dio un paso adelante con la lesión de Garrido, que se tuvo que marchar en ambulancia al hospital de Aranda con mucho dolor en una de sus rodillas. Valdo ingresó en el terreno de juego y revolucionó el partido por completo. "Estaba loco por conseguir lo que ha conseguido hoy, entrar y ser importante", confesaba Aguirre al término del choque.

La superioridad con la que se sintió el Lealtad no castigó sus intereses. En el minuto 79, tras un barullo en la frontal del área, Muñiz aprovechó el esférico suelto y batió a Zabal para adelantar a la escuadra maliaya. Con el contexto bajo control y la bajada de brazos de una Arandina apática llegó seis minutos después la puntilla. Valdo fue el protagonista. Con una sutil y alta vaselina, el veterano ex jugador de Osasuna y Espanyol anotó el 0-2 definitivo con el que terminaría el partido.

Así, la Arandina sigue ostentando la penúltima posición de la tabla y la distancia con el descenso se incrementa hasta los cinco puntos. Por su parte, el Lealtad sube hasta la octava posición y con este triunfo incrementa su racha. Ya son siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

Puntuaciones Segunda División B VAVEL