Viadero: "Perder es lo peor siempre"

Viadero, en rueda de prensa (www.realracingclub.es).

Ángel Viadero, entrenador del Racing de Santander, declaró en la rueda de prensa posterior al partido con el Celta B que lo peor del fútbol es siempre perder y que su rival fue justo vencedor del encuentro: "Probablemente, si sigues buscando más... pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que todo... Desde luego que perder, perder es lo más, lo más... lo peor siempre, porque a veces en este juego no estas bien, o no estas brillante, pero consigues ganar y al final es lo que queda y es lo realmente importante, pero si es cierto que hoy no hemos hecho un buen partido, nos hemos visto superados por el Celta B y creo que han sido merecedores de la victoria".

Preguntado por el planteamiento del partido, el técnico cántabro dijo que la intención del su equipo era dificultar las jugadas al espaciio del rival, pero que no lo han conseguido, como se vió en el gol encajado: "Teníamos la intención de dificultarles... Es un equipo que sabiamos que, probablemente, es el equipo más peligroso del grupo en los balones a los espacios... Es un equpo que tanto Borja como Hicham estan atacando continuamente los espacios... Es un equipo que la orden prioritaria era que no pasaran, como en la jugada del gol, que no lanzarán bien y que no tuvieran esa ventaja al espacio... Ya digo, es quiza el equipo más intenso... Ya lo había dicho en la previa, que no te permiten en ninguna fase del partido pararte, porque, principalmente, en las transiciones, cuando robán, lanzan muy rápido y muy bien".

Siguiend con cuestiones sobre el planteamiento del partido, el entrenador del Racing de Santander comentó que sus jugadores querían presionar lo más arriba posible al equipo gallego, pero que no salío como estaba planificado: "Y luego hemos intentado presionar, también en la primera parte... A nosotros nos gusta presionar arriba e intentar no facilitar los ataques del rival, pero bueno, no hemos tenido la fuerza necesaria en algunos casos. A veces, también el... sin quitarle mérito al Celta B, el balón ha circulado a una velocidad alta... Y si, no hemos estado bien... Pero si que pretendiamos intentar, como pretendemos siempre, coger la pelota lo más cerca de su porteria posible... y no hemos sido capaces".

Para finalizar, el preparador de los santanderinos especificó que tienen que mejorar en algunas cosas, como en el juego por los extremos: "Tenemos que mejorar en algunas cosas, sacar más provecho de nuestros extremos y ser más solidos en defensa, aunque, para ser justos, hay que decir que enfrente teníamos a una de las parejas de delanteros más completas de la categoría".