Osasuna Promesas – CD Boiro: en busca de la tranquilidad

CA Osasuna B – CD Boiro: en busca de la tranquilidad.

En tierra de nadie, situados en la mitad de la tabla, el CA Osasuna B y el CD Boiro se enfrentan el domingo en Tajonar con la intención de mantenerse en la zona de confort de la tabla, sabedores de que un tropiezo en este momento los puede llevar de nuevo al abismo. Con 26 y 24 puntos respectivamente, rojillos y blancos se encuentran en decimosegunda y decimotercera posición en la tabla, a cuatro y dos puntos de Mutilvera, el equipo que marca el límite entre la salvación y la zona de peligro. Una victoria puede auparlos a un puesto de calma y proporcionarles un colchón del que tirar en caso de atravesar una mala racha. Es la búsqueda de la tranquilidad.

Una cascada de dudas

El periodo de incertidumbre que afecta al primer equipo rojillo ha repercutido de forma directa al CA Osasuna B. Despues de las destituciones de Martín Montreal y Joaquín Caparros, Peda Vasiljevic, que hasta ahora ocupaba el cargo de Director Deportivo, ocupó el banquillo de El Sadar. Los pamploneses han logrado dos empates en sus últimos dos partidos, lo que no le han servido para abandonar el farolillo rojo de la tabla. Y esos resultados han ido acompañados de caras nuevas en el primer equipo, en donde los cachorros rojillos han asumido un papel relevante desde la llegada del técnico serbio.

Ante el Valencia CF formaron parte del once titular Iván Márquez, ya establecido en el primer equipo, e Imanol García y ante el Granada CF Buñuel, Álvaro Fernández y el propio Imanol formaron parte de la expedición a la ciudad nazarí aunque no gozaron de minutos. Además, en Copa del Rey, aunque la eliminatoria estuviera totalmente encarrilada para la SD Eibar después del 0-3 de la ida, Otegui, Olavide y el mismo Buñuel también gozaron de noventa minutos con el primer equipo. Este constante ir y venir de jugadores ha afectado a la regularidad del equipo de José Manuel Mateo, incapaz de crear un bloque compacto que se mantenga con el paso de las jornadas. Los rojillos, que vienen de caer derrotados ante el Coruxo, lograron encadenar una racha en la que obtuvieron 7 puntos de 9 posibles, derrotando a la Cultural Leonesa por 3-1 en Tajonar.

Aún no ha trascendido la convocatoria del filial, pero es probable que varios jugadores vayan convocados con el primer equipo ya que esta semana se enfrentan en casa al Sevilla en un partido que ya se antoja una final para los navarros. Álvaro Fernández y Buñuel jugaron entre semana un amistoso con el combinado nacional sub19 que derrotó a Italia sub 19 por 0-1, por lo que es probable que formen parte de la lista de Vasiljevic, sobretodo en el caso del arquero para suplir la baja de Nauzet, que estará dos meses lejos de los terrenos de juego.

A la espera del nueve

Después de una semana más que complicada culminada con la brillante victoria conseguida en casa ante el Real Valladolid B, el CD Boiro afronta un nuevo reto esta semana totalmente recuperado y fortalecido después de todos los inconvenientes que tuvieron que capear Fredi Álvarez y sus pupilos. Superadas las bajas por lesión, las sanciones y la gripe, los boirenses se sienten más fuertes que nunca y capaces de todo, pero conscientes de que su liga es luchar por la permanencia, un objetivo más que ambicioso y complicado para un equipo novel en la categoría de bronce del futbol español.

Con dos empates y dos victorias en las últimas cuatro jornadas, los barbanzanos llegan a Tajonar lanzados. El único problema que parece persistir es la falta de gol, aunque los resultados acompañan y tapan la falta de acierto de cara a la portería rival. La escuadra blanca despliega un futbol ofensivo basado en el juego de toque y posesiones largas, lo que le hace estar muy presente en el área contraria, pero es un equipo al que le cuesta abrir el marcador y sobretodo matar los partidos. Ante el Valladolid B la victoria pendió de un hilo hasta el final por no saber remachar un partido totalmente controlado por los locales, mientras que ante el CD Lealtad la victoria se fue en el tiempo de prolongación y ante el Racing de Ferrol no fueron capaces de traducir su dominio en goles. Por eso, en Barraña se espera la llegada de un ariete que pueda aportar un soplo de aire fresco con un estilo que compita con Pedro Beda y Rubén Rivera, los únicos nueves puros del equipo.

Desde las oficinas del feudo boirense apuntan que el club ya ha iniciado conversaciones con un equipo para la contratación de ese ansiado delantero, pero no han revelado ni el nombre del jugador ni a qué entidad pertenece para mantener las negociaciones en secreto. Por otro lado, desde el club señalan que el centrocampista portugués Fabinho, a prueba desde la semana pasada en el Boiro, no continuará a prueba en el equipo de Fredi ya que no se adapta a las prestaciones que necesitan los blancos. Aun no se conocen los jugadores que viajarán a Pamplona, pero Crespo y Catú regresan al equipo tras cumplir la sanción, mientras que la evolución de las lesiones de Soto y Guillén continúa siendo una incógnita.

Posibles alineaciones:

CA Osasuna B: Juan; Hualde, Steven, Galarza, Irigoien; Perea, Arana; Kike Barja, Díaz, Jaime; Nuha.

CD Boiro: Guillén; Axel, Catú, Mateo Garcías, Jimmy; Borja Yebra, Pillado; Marcos Álvarez, Romay, Cano; Pedro Beda