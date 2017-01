Valladolid Promesas - Arandina: todo o nada

Google Plus

Imagen del partido de la pasada temporada / Real Valladolid

Puede que el titular de esta previa plantee un concepto mucho más filosófico que futbolístico, pero aquellos que asocian a este deporte como una filosofía o idea, entienden que lo que se juega la Arandina este domingo (12.00 horas) en los Anexos del José Zorrilla son mucho más que tres puntos. Y no solo la filosofía como ciencia abunda en el mundo del balompié. También lo hacen las sentimientos, la psicología y las sensaciones. Precisamente en estas lides el cuadro burgalés está demasiado distante de su objetivo, y no es para menos. La escuadra blanquiazul acumula seis derrotas consecutivas, cuestión por la que quiere cortar su mala racha aunque para ello haya de vencer a un rival que atraviesa un estado excepcional de forma. Ganar en tierras vallisoletanas no será fácil.

Un equipo revelación

El Valladolid Promesas se encuentra en una de las épocas doradas más recientes de su historia. Los de Rubén Albés están a seis puntos del playoff y solo han conocido la derrota en dos de sus últimos doce partidos. Además, hay que destacar su idilio en los Anexos, donde solo cedieron ante el Boiro en su primer choque como local. Con estas estadísticas y un firme renovado (hace varias semanas el Real Valladolid accedió a instalar un nuevo césped artificial de última generación en los campos contiguos al José Zorrilla) parece difícil, hay quienes dirían imposible, hacer frente a un filial que por ahora no ha bajado la guardia.

Los blanquivioletas tienden a marcar pocos goles pero gestionan bien sus rentas, gracias en parte al encomiable trabajo de Anuar en la medular. Un futbolista que aporta tiempo y criterio al esférico y que sabe asociarse con otros nombres destacados del equipo como Samanés, Mayoral o Higinio (máximo goleador con 8 dianas). En Pucela se frotan las manos con el fantástico recorrido que arrojan sus 'cachorros'. Algunos incluso ya han podido dar muestras de su calidad en la primera plantilla.

Otra de las muchas virtudes que tienen los vallisoletanos, en especial cuando juegan como local, es su capacidad de cerrar los partidos en el tramo final. La mayoría de los goles en los Anexos se dan en la segunda parte y, sobre todo, en los últimos 25 minutos. Enfrente además, los de Albés tendrán a una Arandina que tiende a hacer mejores primeras partes. Sin embargo -y por suerte- el fútbol es mucho más que estadística. Aunque si hubiera que aferrarse a ella, también podría señalarse que los equipos de la zona baja -a excepción del Burgos- han logrado puntuar en la ciudad del Pisuerga.

Números a parte, el técnico del cuadro pucelano está pendiente de la evolución de varios de sus futbolistas que llevan algunas semanas inactivos y están cogiendo la forma poco a poco. No habrá problema para realizar la convocatoria; sí para elegir a los once que saltarán al reformado verde de los Anexos.

¿Último cartucho?

"Prefiero ver el vaso medio lleno". Emilio Ferreras siempre ha tratado de ser claro y optimista, y en la rueda de prensa previa al choque del domingo no fue menos. El técnico madrileño sigue insistiendo en el constante trabajo que diariamente desempeña el club ribereño, al que 'solo' le faltan resultados. Y precisamente un buen resultado es lo que buscará este fin de semana la Arandina, que atraviesa -al contrario que su rival- por el peor momento de la temporada. Las seis derrotas consecutivas de los blanquiazules pesan -y mucho-, pero no ahogan. Sacar algo positivo en Valladolid es casi una obligación.

La distancia con respecto a la salvación es de cinco puntos y todavía restan por delante 17 jornadas. Casi nada. Tiempo para reaccionar hay, y equipo también (aunque ahora la clasificación diga lo contrario). Más fácil será afrontar el choque del domingo con Edgar Agudo, la nueva incorporación de la entidad del Duero, que podría disputar sus primeros minutos e incluso jugar de inicio si el entrenador lo estima oportuno.

La Arandina llega a Valladolid con 17 puntos en penúltima posición. No es el equipo menos goleador del grupo; sí el más goleado. Los errores en las dos áreas han acompañado y condenado a los ribereños, que buscan desquitarse ante el filial blanquivioleta. Para ello recuperarán a Carlos Portero, expulsado ante el Burgos. Más complicado lo tienen Alberto Plaza y Mauri, aquejados tras el último choque liguero. La escuadra blanquiazul no creen que este sea su último cartucho para aferrarse a la salvación, pero por si acaso, tampoco quieren comprobarlo. El fútbol y el árbitro harán de jueces en un combate que cuanto menos, se prevé ilusionante.

Posibles onces

Valladolid Promesas: Aitor; Arroyo, Mario, Calero, Royo; Rai, Marí; Dani Vega, Anuar, Mayoral; Iván Martín

Arandina: Zabal; Edu Payá, Sergio Noche, Charlie Took, Mauri; Saúl, Pablo Trigueros; Carlos Portero, Leo Ramírez, Ruba y Jefté.