Pontevedra - Racing de Santander: duelo por el ascenso

Celebración del gol de Coulibaly frente al Pontevedra en el partido de ida | Fuente: Real Racing Club

Los pistoleros se miden por su puntería, por su letalidad y por su velocidad a la hora de sacar el revólver. Pontevedra y Racing han dejado a varias víctimas por el camino hasta llegar a este duelo en Pasarón. Los gallegos pueden alcanzar en 'muescas en la culata' al Racing si consiguen la victoria. Los cántabros, por su parte, pueden alejarse de un rival directo por el 'asalto' al ascenso.

La importancia de 'disparar' primero

Un partido siempre es imprevisible, pero la tónica de estos dos equipos invita a pensar que el choque de mañana no será precisamente una ruleta rusa. Pontevedra y Racing se han mostrado durante toda la temporada como dos equipos muy sólidos. Pocos goles en contra -16 los gallegos y 12 los de Viadero- que se han traducido en muchos goles. Si bien es cierto que el Racing, en comparación con los de Luisito, parece que utilizan un pequeña pistola semiautomática, con siete goles menos a favor.

El Pontevedra no ha perdido aún en Pasarón

Todo parece que indicar que un choque entre Pontevedra y Racing, ambos llamados a estar en los play off allá por mayo, se resolverá por pequeños detalles. Un fallo o una genialidad. Algo que varíe el rumbo de un partido que se antoja igualado y con alternativas para los dos equipos, en un estadio que aún no sabe lo que es ver perder a su inquilino.

El Pontevedra llega en racha

Siete encuentros sin perder -la última derrota fue frente a la Cultu en noviembre- y la sensación de que Luisito ha dado con la tecla para competir contra cualquier equipo de este grupo 1. Los gallegos son un equipo muy fuerte en casa y que, pese a perder en la idea por dos a cero en El Sardinero, ya saben lo que es ganar al conjunto santanderino la temporada pasada.

El pistolero del Pontevedra, Mario Barco, se perderá el partido por lesión. Igual que Íker Alegre, que se rompió el ligamento cruzado en el partido de ida contra el Racing en El Sardinero. Tampoco podrá contar con Gonzalo, que se ha ido del equipo esta misma semana. Luisito recuperará a Loureiro para este partido.

Altas, bajas y novedades en el Racing

Una semana diferente. No es muy habitual en Segunda B -y menos en el Racing- que en invierno se produzca un baile de llegadas y salidas a orillas del Sardinero. A los oficiales fichajes de Jagoba Beobides, que no debutará por lesión, y Carlos Álvarez se podría sumar Abdón Prats, que está pendiente de que el Mirandés fiche a Urko Vera y le dé la carta de libertad para poder recalar en las filas de Viadero. Además, entra en la convocatoria el canterano Paulino Miguélez que es el máximo goleador del Racing B, en detrimento de Somavilla. Las dudas del once están en el acompañante de Samuel Llorca, Israel Puerto o Mikel Santamaría, y en la punta de lanza, que seguramente Coulibaly acompañe a Dani Aquino, ya que parece pronto para que Carlos Álvarez juegue contra el Pontevedra.

El Racing tratará de lavar su imagen tras la derrota frente al Celta B

Para que unos lleguen, otros deben irse. A las bajas confirmadas de Bontempo, Laro Setién y Kamal, pronto se unirá Caye Quintana -que se ha quedado en Santander- y, quizás, Coulibaly, que esta semana sí viajará a Pontevedra con el equipo.

El Racing viaja a Pontevedra con la intención de quitarse las malas sensaciones de la derrota del pasado domingo en casa frente al Celta B. Y también de alejarse de un rival directo como es el Pontevedra, que de ganar igualaría a puntos a los cántabros.

Partido de colosos en el Grupo 1, con dos pistoleros dispuestos a herir de muerte a su rival. Una victoria de cualquiera de ellos supondría un golpe de efecto a la clasificación. Fuego cruzado en Pasarón, un choque marcado por la imbatibilidad de los gallegos en casa y la capacidad de respuesta del Racing tras el varapalo frente al Celta B.

Onces posibles