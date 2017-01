Bajas y dudas para Rubén de la Barrera

Google Plus

Toni podría perderse el duelo ante el Izarra por lesión. | Foto: Alberto Brevers,

Tras el derbi, vuelta a la normalidad. O eso pretende una Cultural y Deportiva Leonesa, que parece haberse olvidado de lo que es ganar. Tres jornadas consecutivas acumula la entidad leonesa sin sumar de tres en tres tras caer ante el filial de Osasuna y el CD Tudelano; y empatar frente a la SD Ponferradina. El cuadro leonés tendrá enfrente esta vez a un CD Izarra que consiguió vencer la pasada jornada en Merkatondoa al CD Palencia y que espera aprovechar las muchas ausencias con las que cuenta el conjunto culturalista.

Rubén de la Barrera está a expensas de la posible mejoría de Toni y Julen Colinas, que la pasada jornada no pudieron completar la totalidad de los minutos del 'Derbi Leonés'. Hasta escasos instantes antes del arranque del encuentro no se decidirá la presencia o no de los dos jugadores sobre el césped del Reino de León. Su entrada en la convocatoria será clave para dilucidar si será necesaria la presencia de algún efectivo del filial. En ese caso, los principales favoritos para disponer de protagonismo con el primer equipo son Tarek Salmán, Sergio Simón y Álex Gómez, aunque la participación de alguno de ellos es complicada.

Está totalmente descartada la entrada en la convocatoria de Antonio Martínez y César Morgado, a pesar de que el primero de ellos ya empezó a entrenarse con el grupo este mismo viernes. Tampoco podrá vestirse de corto en esta ocasión Forniés, que era expulsado ante la SD Ponferradina y deberá cumplir un encuentro de sanción. El que ni siquiera se encuentra en León es Jaime Moreno, que sigue compitiendo con la selección de Nicaragüa en la Copa Centroamericana de Panamá 2017.

Disponibles de la Cultural y Deportiva Leonesa ante el CD Izarra

Porteros: Guillermo Vallejo, Jorge Palatsí y Leandro Montagud.

Defensas: Ángel Bastos, Iván González, Zuiverloon, Jorge Cano, José León y Viti.

Centrocampistas: Yeray, Álex Gómez, Tarek Salmán, Sergio Simón Mario Ortiz, Cristobal Gil, Toni, Julen Colinas, y Álex Gallar.

Delanteros: Jorge Ortí y Benja.