Club Deportivo Lealtad - Caudal Deportivo: fiesta del fútbol asturiano

Llega uno de los partidos más importantes que los asturianos han estado esperando durante toda la temporada en Segunda División B, y es que tras disputarse hace ya muchos meses el encuentro de ida en el Hermanos Antuña entre Caudal Deportivo y Club Deportivo Lealtad, ha llegado el choque de vuelta, y las espadas están en todo lo alto en la lucha por ser el tercer mejor equipo de todo el Principado de Asturias. Este domingo Les Caleyes se viste de gala, no vendrán dos mil o tres mil aficionados de Santander, León o Ponferrada con grandes equipos detrás, sino que dos clubes se batirán en duelo con una única particularidad: son los dos únicos cuadros asturianos que sobreviven en el grupo primero de la Segunda División B. Atrás quedaron los momentos en los que hasta cinco o seis equipos del Principado se batían en la categoría de bronce del fútbol español, por lo que la responsabilidad de mantener la categoría por parte de ambos es aún mayor defendiendo a toda una región.

El Lealtad, indomable sumador

Después de que Pedro Menéndez, presidente y director deportivo del Club Deportivo Lealtad, consiguiera rubricar la renovación de Javi Porrón, Keko, Álvaro Muñiz, Omar Hernández, José Luis Álvarez, Álex Blanco, Mendi, Robert y Adrián Llano, para la próxima campaña, además de contratar en sustitución de Javi Rozada a Roberto Aguirre, como nuevo entrenador del equipo negrillo, el Club Deportivo Lealtad, lograba hacerse con las incorporaciones de Jandrín, David Grande, Pablo Gállego, Iván Garrido, Alberto González, Agus Porto, Raúl Álvarez y Alex Belda. Plantilla reforzada para buscar mantener la categoría en Segunda División B buscando olvidar las bajas de hombres tan importantes como Pablo Espina, Pedro Beda o Jorge Fernández, quienes abandonaban la disciplina negrilla tras años de espectacular servicio. Pero no todo serían alegrías, dado que en este mercado de fichajes invernal, Pablo Gállego ponía rumbo a Grecia quedando una plaza vacante que cubrir, llegando a la disciplina maliaya en calidad de cedido Cris Montes.

Sin duda alguna la temporada del Club Deportivo Lealtad ha sido una auténtica montaña rusa, con un fabuloso comienzo de año, una caída en picado y un nuevo ascenso desde la jornada catorce hasta entonces. Y es que después de caer estrepitosamente frente al Osasuna B, los negrillos espabilaron y empezaron a sumar empates y triunfos, sin conocer la derrota hasta el momento, lo que después de estas siete jornadas ha permitido sumar a los de Villaviciosa la friolera de trece puntos. Más allá de la cantidad de puntos lograda, lo más importante de todo es la entidad de los contrincantes, puesto que parte de ellos son equipos que están involucrados en la lucha por el descenso y otros en la lucha por las primeras posiciones de la clasificación. Con la inercia positiva que acumula el Lealtad ha logrado ascender hasta la octava posición con veintinueve puntos, a solo doce de los puestos de ascenso a Segunda División.

El Caudal necesita como el comer llevarse los tres puntos en el duelo asturiano, una tarea muy complicada

Tras un par de temporadas luchando contra viento y marea para conseguir lograr el ascenso al grupo primero de la Segunda División B, el Caudal Deportivo concluyó la temporada en Tercera División en primer lugar, por delante de Unión Popular de Langreo y Real Avilés, entrando de pleno en la lucha por el ascenso disputando la eliminatoria de campeones ante el Club Deportivo Boiro gallego, perdiendo en la ida por 2-0 y ganando en la vuelta 1-0, un resultado insuficiente para subir de categoría, entrando en el sorteo normal cayendo emparejado en la segunda ronda con el Club Deportivo Cayón, club al que superaba sin mayores problemas el conjunto mierense para llegar a la eliminatoria definitiva teniendo al otro lado del terreno de juego al Haro Deportivo, equipo al que en la ida ganaba por 0-2, para certificar el ascenso a Segunda División B con un 1-0 en la vuelta. La locura se desataba en Mieres, el Caudal volvía a la categoría de bronce del fútbol español e Iván Ania se mantendría al frente del banquillo.

Los fichajes marcarían el devenir de la nueva andadura del Caudal Deportivo en la categoría de bronce del fútbol español, pero con la clara idea de que luchar por escapar de los puestos de descenso sería el principal objetivo de los mierenses. Ubicado en la décimo sexta posición del grupo primero de la Segunda División B, el equipo que dirige Iván Ania está en estos momentos en el puesto de 'play out' a Tercera División, necesitando por tanto de manera imperiosa lograr los tres puntos ante el Club Deportivo Lealtad. En las últimas jornadas el equipo del Hermanos Antuña no sabe lo que es ganar desde la jornada dieciocho del campeonato. A partir de esa fecha empató contra el Pontevedra y cayó de forma estrepitosa ante Racing de Ferrol y Burgos, sumando tres jornadas sin conocer el triunfo, cayendo puestos en la clasificación rápidamente.

Aguirre y Ania van a por todas

Para una de las jornadas más importantes de la temporada para el Club Deportivo Lealtad, Roberto Aguirre tendrá como bajas a Iván Garrido, lesionado de gravedad contra la Arandina, y que hasta el lunes no conocerá los resultados de las pruebas realizadas en busca de la lesión que padece, no pudiendo estar en la cita tampoco Agus Porto y René Montoto, aquejados ambos de un proceso gripal, junto al lesionado de larga duración Juan Cueto. Pero no todo iban a ser malas noticias para el técnico negrillo, y es que para el encuentro de este domingo sí que podrá contar con Robert, David Johannesson y Raúl Álvarez, quedando la lista de convocados formada por los siguientes jugadores: Javi Porrón, José Luis Álvarez, Keko Roza, Alex Belda, Omar Hernández, Adrián Llano, Álex Blanco, Alberto González, Raúl Álvarez, Mendi, Álvaro Muñiz, Jandrín, Cris Montes, Yosu Camporro, David Grande, David Johannesson, Robert y Valdo.

Por el lado visitante, Iván Ania sin duda alguna tiene muchos menos quebraderos de cabeza en estos momentos, y es que con la enfermería vacía, el preparador del Caudal tan solo no podrá contar con Saavedra, quien en la pasada jornada veía la cartulina roja tras doble amarilla que le obliga a cumplir un partido de sanción ante el Lealtad, pero por contra, recupera a Roni, quien no pudo estar el pasado fin de semana sobre el terreno de juego del Hermanos Antuña al cumplir sanción. Con todo en orden, el Caudal Deportivo tiene una prueba por delante de nivel, y lo hará con uno de los colegiados que menos cariño ha despertado en el territorio mierense, dado que es el mismo que arbitró el partido ante el Racing de Santander y contra el que tantas quejas se han depurado en Mieres.

Posibles alineaciones

XI Club Deportivo Lealtad: Javi Porrón; Omar Hernández, Alberto González, Mendi, Álex Blanco; Adrián Llano, Álvaro Muñiz; Keko, Yosu Camporro, Robert; David Grande

XI Caudal Deportivo: Bussman; Pelayo, Cristian, Colo, Noel Alonso; Óscar Pérez, Richard; Jaime, Annunziata, Javi Sánchez; Roni