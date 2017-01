La Mutilvera sorprende al Racing de Ferrol

La auténtica revelación de este Grupo I de Segunda División B es un recién ascendido que no deja de sorprender a todos. No por su vistosidad, ni su bello juego. No. Si no por su efectividad y una solidez impresionante que les mantiene fuera de los puestos de descenso y alejados de ellos con notoriedad. Sí, eso es la UD Mutilvera, que en esta jornada superó al Racing de Ferrol por la mínima con un gol en el tiempo de descuento del encuentro. Y todo ello a pesar del asedio departamental durante todo el encuentro.

Sin control ni ocasiones

Aunque parezca sorprendente, la posición de unos y otros en la clasificación es casi la misma. Todo ello a pesar de que uno es aspirante al ascenso de categoría y otro acaba de llegar a la Segunda División B. Pero una vez más se está demostrando que solamente con los nombres no vale. La Mutilvera saltó al césped de A Malata con la consigna clara y con una idea muy clara de lo que debían hacer los pupilos de Unai Jauregui. No fallaron, sabían que el apartado físico debía ser importante y lo utilizaron para sostener a su rival y evitar un gol demasiado pronto.

Mientras Gorka Laborda era el único protagonista en el ataque navarro, el Racing de Ferrol dejó a un lado su mal arranque de partido para buscar con ahínco la meta de Edu de Prados. Miguel Ángel Tena repitió el once inicial que tan buen resultado le está dando últimamente. De este modo, Catalá sirve de ancla para dar más libertad a Bicho y Pablo Rey, además de permitir las internadas por las bandas. En este caso, Adrián Armental y Dani Benítez fueron los encargados de llevar el peligro por los dos costados, aunque sin excesivos problemas para la segura zaga navarra.

El paso de los minutos hizo preveer lo que sería la segunda mitad. La Mutilvera no tuvo otro remedio que echarse atrás y el Racing de Ferrol lo aprovechó para buscar el primero de la tarde. No iba a llegar antes del descanso, aunque los intentos en este primer periodo fueron más bien escasos. De este modo, los dos equipos enfilaron los vestuarios con las tablas en el marcador y la sensación de superioridad de uno por encima de otro. Un espejísmo para lo que estaba a punto de ocurrir sobre el césped de A Malata.

Asedio departamental, victoria navarra

La segunda mitad se iba a desarrollar de forma muy diferente a como lo habían hecho los primeros cuarenta y cinco minutos. El Racing de Ferrol, ahora sí, tomó las riendas del encuentro y se fue en busca de un tanto que le diera la victoria y le acercara a la zona medio-alta de la clasificación. Para ello, Miguel Ángel Tena realizó un sorprendente movimiento con la entrada de Juan Martínez, que hizo variar por completo la zaga gallega. El habitual centrocampista actuó en el lateral derecho, con José Cruz y Churre en el centro de la zaga y Nano Macedo en el costado izquierdo.

Empujaba A Malata, aunque el Racing de Ferrol no terminó de encontrar la comodidad esperada. El rival le ponía las cosas complicadas y los pupilos de Miguel Ángel Tena eran incapaces de superar la maraña defensiva de la Mutilvera. La primera gran ocasión del conjunto departamental llegó con un libre directo de Pablo Rey que hizo intervenir a Edu de Prados cuando la grada ya cantaba gol. Joselu y Brais Abelenda fueron los siguientes en probar suerte, pero como en la anterior ocasión les fue esquiva. Edu de Prados, que cuajó un encuentro increíble, y el poste evitaron el gol local.

Parecía que el encuentro estaba avocado al empate ante tanta insistencia departamental y escaso acierto. Pero nada más lejos de la realidad. La Mutilvera esperó su momento y en los instantes finales del encuentro dio la estocada. Gorka Laborda aprovechó el único acercamiento navarro para batir la portería de Paisa y dar la victoria al conjunto visitante. Sin esperarlo, los pupilos de Unai Jauregui se llevaban tres puntos muy importantes en su lucha por eludir el descenso. El Racing de Ferrol tendrá que seguir esperando para ascender puestos en la tabla.

El Racing a Santander, la Mutilvera recibe al Burgos

La competición sigue imparable y antes de que finalice el mes de enero se disputará una jornada más, la 23. El Racing de Ferrol tratará de recuperar la senda de la victoria en su visita este domingo 29 de enero a las 17:00 horas de la tarde en El Sardinero ante el Racing de Santander. Por su parte, la UD Mutilvera volverá el sábado 28 de enero al Villa de Aranguren a las 17:00 horas de la tarde para enfrentarse al Burgos CF.