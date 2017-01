El Promesas apuntilla a la Arandina

Google Plus

ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (Comité territorial Gallego). Expulsó con doble amarilla al ribereño Sergio Noche en el minuto 75. Además, amonestó a Royo, por parte del Real Valladolid Promesas; y a los visitantes Edu Paya y Edgar.

Arandina CF: Nacho Zabal, Edu Paya, Charlie, Sergio Noche, Ruba (Jefte min. 73), Rubén Garcés, Leo Ramírez, Saúl (Omar, min. 73), Rubén Arroyo, Carlos y Edgar.

Los Anexos del Estadio José Zorrilla son inexpugnables. A pesar del cambio de césped del escenario en el que el filial blanquivioleta juega sus partidos, el desenlace de los mismos es igual. Victoria del Real Valladolid Promesas. En esta ocasión el cuadro que no pudo con los pupilos de Rubén Albés fue una Arandina que se reafirma como claro candidato al descenso. Un solitario tanto de Santi Samanes fue suficiente para que los tres puntos terminaran quedándose en la capital vallisoletana.

Santi Samanes golpea

Solía ser un escenario casi inexpugnable, pero esta temporada los Anexos del Estadio José Zorrilla se están mostrando más fiables si cabe para los intereses blanquivioletas. El Real Valladolid Promesas está cuajando una de sus mejores temporadas y prueba de ello puede ser el encuentro disputado en esta ocasión. Sin demasiada brillantez fue capaz de aprovechar al máximo sus oportunidades para certificar un nuevo triunfo. Todo ello a pesar de encontrarse con una Arandina muy necesitada y que buscó con ahínco un triunfo que les acercara a la zona de tranquilidad.

Los primeros instantes sirvieron para ver como el recién incorporado Edgar dejaba buenas sensaciones, aunque era Carlitos el encargado de llevar la mayor parte del peligro a la meta bien defendida por Dani Hernández. No cambió la idea de el filial del Real Valladolid, que quiso y dispuso de la posesión del balón, aunque sin crear demasiado peligro a la portería defendida por Nacho Zabal. Mientras unos lo intentaban a través de la posesión, otros no cesaban en enviar balones en largo que no inquietaron la bien posicionada defensa del Real Valladolid Promesas.

Pero entonces llegó el toque de calidad. A la media hora de juego, el Real Valladolid Promesas desniveló el encuentro con un lanzamiento de libre directo casi perfecto. Santi Samanes la colocó lejos del alcance de un Zabal que se vio sorprendido ante el buen golpeo del extremo blanquivioleta. El tanto espoleó a los pucelanos que a punto estuvieron de aumentar la ventaja antes del descanso. Dani Vega dispuso de la oportunidad más clara antes de que el colegiado señalara el camino de los vestuarios y evitara un mayor castigo para la Arandina.

La Arandina aprieta, pero no puede

No le quedaba otra a la Arandina que buscar la igualada en la segunda mitad para evitar que la zona de tranquilidad se escapara aún más. Por ello, el conjunto ribereño saltó al césped artificial de los Anexos del José Zorrilla con la clara intención de sumar algo positivo en su visita a tierras pucelanas. El paso de los minutos y el escaso peligro generado por el Real Valladolid Promesas llenó de moral a un equipo que se vio capaz de conseguir, al menos, el empate. La primera buena ocasión de la Arandina tuvo como protagonista a Rubén Arroyo y la excelente intervención de Dani Hernández.

El paso de los minutos convirtió el encuentro en un constante asedio de la Arandina ante un filial blanquivioleta desconocido y que no cuajó su mejor encuentro de la temporada. Aunque la reacción se vio cortada a un cuarto de hora para el final con la expulsión de Sergio Noche, que marcó el tramo final del partido. En apenas unos escasos minutos el central de los ribereños dejaba a los suyos con uno menos. Pero esta circunstancia fue determinante a la hora de que el conjunto burgalés sume su séptima derrota.

Y es que con uno más sobre el terreno de juego, el Real Valladolid Promesas supo manejar a la perfección los minutos finales del enfrentamiento. Para ello, los pupilos de Rubén Albés optaron por alejar a la Arandina de la zona peligrosa blanquivioleta y evitar de este modo un posible empate. Así, mientras el cuadro ribereño luchó por conseguir las tablas, el filial pucelano dispuso de varios acercamientos que pudieron servir para sentenciar el duelo, aunque en esta ocasión los atacantes del conjunto vallisoletano no se mostraron certeros.

El Promesas a Mieres, la Arandina recibe al filial de Osasuna

No frena la competición y este mes de enero vivirá una nueva jornada antes de concluir. El Real Valladolid Promesas buscará seguir en tan buena dinámica en su visita el próximo domingo 29 de enero a las 18:30 horas de la tarde al Hermanos Antuña para medirse al Caudal Deportivo. Por su parte, la Arandina CF necesita volver a sumar de tres en tres y tratará de hacerlo en su feudo de El Montecillo el próximo domingo 29 de enero las 17:00 horas de la tarde ante el segundo equipo de Osasuna.