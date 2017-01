Carlos Álvarez tumba Pasarón

Google Plus

Hoy era día de estrenos en Pontevedra. Pese a ser domingo, hoy se proyectaron nuevos 'filmes' que todavía no se habían visto. Pasarón vio una derrota de sus pupilos y Carlos Álvarez hizo honor al 'veni, vidi, vici', llegó y besó el santo con un gol 'van basteniano' para el júbilo de un Racing de Santander que no llegaba en su mejor momento.

Introducción, nudo y...

Fue un partido de los de antaño. De lucha y suelo, pero con ocasiones para los dos equipos. Harían falta veinte líneas para contarlas todas: Aquino, Javi Cobo o Añón o Kevín Presa fueron algunos de los protagonistas de este primer acto. Que tuvo introducción, con un intercambio de golpes inicial digno de un combate de boxeo. En las dos áreas se 'cortaba la tensión', olía a gol pero no se concretó, al menos en los primeros compases.

La primera parte fue un intercambio de golpes continuo

El paso de los minutos dio lugar al nudo. Un momento en el que ambos equipos se dieron cuenta de que el choque se iba a resolver por detalles. El miedo a errar dio paso a instantes de calma, al estilo de la guerra fría. El juego empezó a darse en el centro del campo, con un Sergio -canterano racinguista- imperial que se ha ganado el derecho a no ser llamado "acompañante de Álvaro Peña". Viadero tiene un bendito problema con la llegada de Beobides, el chaval está a un nivel altísimo. Por lo demás, un partido igualado, en el que Aquino -no es novedad- intentó decantar la balanza para el Racing con insistencia. No fue el protagonista principal, pero su papel en el guion siempre es importante

En el Pontevedra la función la entendieron desde el colectivo. El director de su obra, Luisito, conoce perfectamente al Racing de Viadero. Y se notó. Sabían que Peña es el hombre que hace jugar al Racing, e hicieron todo lo posible por no dejarle pensar. Añón y Mouriño fueron los que más lo intentaron, siempre participativos y profundos.

El desenlance final

No se puede decir que fuera imprevisible, pero lo cierto es que el espectador podía esperarse cualquier final para este partido. La igualdad y la imposición de ambas zagas hacían pensar que el empate sería lo más lógico, pero el fútbol siempre tiene una salida para sorprender a propios y extraños.

Aquino avisó pronto a un Edu muy atento todo el partido. Héber también tuvo la suya, pero la vaselina se marchó alta por muy poco. Con el miedo en el cuerpo, el Pontevedra se fue rehaciendo poco a poco. La réplica llegó con una volea de Añón que siguió el mismo camino que la 'picadita' de Héber Pena. En ese momento iba a entrar a escena Carlos Álvarez, que a la postre sería quien se iba a llevar a la 'chica' con un debut de ensueño.

El Racing logró la primera victoria de la temporada en Pasarón

Mikel pudo ser el que abriera la lata con una volea que se marchó por muy poco. Pero el fútbol tenía reservado a Carlos Álvarez el 'Oscar' de la Academia. Una jugada embarullada en el área dejó el balón muerto delante del ariete racinguista para que este rematara de una forma muy poco ortodoxa pero tremendamente efectiva para poner el balón al palo largo. Imposible para Edu. Álvarez puso el uno a cero, como ya hiciera Santi Jara, obrando el gol de la victoria en el día de su estreno.

Hasta el final de la película pasó poco más. Solo un penalti que pidieron los vigueses en el último minuto pudo cambiar el guion del partido. Pero el final ya estaba decidido. El Racing se lleva los tres puntos de un estadio que nadie lo había conseguido gracias al gol de Carlos Álvarez, que con diez minutos en el campo ya había conseguido lo que le pide Viadero y la afición: goles. Los cántabros seguirán segundos a tres puntos de la Cultural Leonesa. El Pontevedra, por su parte, se queda cuarto, pero ve como el Valladolid Promesas recorta diferencias y se queda a tan solo tres.