Reparto de puntos en Les Caleyes

Se enfrentaban los dos equipos asturianos en Les Caleyes buscando los tres puntos en juego y tras noventa minutos de buen juego por parte de ambas escuadras el resultado final fue de empate a un gol, quedándose un punto en Villaviciosa y marchándose otro con destino a Mieres. El cuadro de Iván Ania se adelantó en el marcador con un tanto de Cristian en el minuto 47 de partido, dominando en parte los visitantes el juego hasta que en el minuto 79 Adrián Llano con un gol muy similar al del Caudal dejó el marcador en el empate a uno final.

De nuevo el cuadro caudalista tuvo que jugar los últimos minutos del partido con un jugador menos al ser expulsado un jugador de la parcela defensiva, si la pasada jornada era Saavedra el que veía la segunda amarilla y tenía que retirarse al vestuario antes de tiempo, en esta ocasión fue Noel Alonso el que en la jugada anterior al gol del Lealtad vio la cartulina roja y dejó a su equipo durante once minutos más el alargue con un jugador menos sobre el campo.

Esta nueva acción hace que de nuevo Iván Ania tenga la próxima jornada problemas para realizar la convocatoria si a lo largo de esta semana no se concreta ningún fichaje, ya que la plantilla del Caudal Deportivo no es muy larga en efectivos y cualquier jugador que se tenga que quedar fuera de una convocatoria sea cual sea el motivo, acarrea un problema para el cuerpo técnico a la hora de programar el once de cada jornada.

Los primeros minutos del encuentro fueron como la mañana en Villaviciosa muy fríos, ambos equipos se intentaban coger la medida y todo el juego se realizaba en la parcela del centro del campo sin ningún dominador claro. La primera acción de peligro del partido fue para el Caudal Deportivo en el minuto siete, Annunziata se interna por el centro y en vez de tirar a portería cede a la banda izquierda para que se centre la pelota en dirección a Javi Sánchez que se encontraba en posición de fuera de juego.

En el minuto 21 de partido acción muy peligrosa en esta ocasión para el Lealtad de Villaviciosa con una falta sacada en dirección al área y que Óscar Pérez tiene que despejar de cabeza anticipándose a los delanteros locales. En el 37 nuevamente falta muy peligrosa para el cuadro local que Bussmann tiene que esforzarse para despejar metiendo una mano salvadora cuando la pelota ya se colaba por la escuadra. El portero alemán del Caudal Deportivo realizó un gran encuentro y evitó que su equipo terminara con algún gol más en su contra.

Un minuto después de nuevo el portero del Caudal detuvo un lanzamiento desde la esquina que se colaba directamente, para llegar al final de los primeros 45 minutos con el resultado inicial de empate a cero goles en una entretenida primera mitad donde ambos tuvieron ocasiones de adelantarse en el marcador pero en la que no tuvieron éxito de cara a portería.

Nada más dar comienzo la segunda parte llegó la jugada del tanto para el Caudal Deportivo, en el minuto 47 Cristian se encuentra en el segundo palo con un balón suelto tras un saque de esquina de Jaime y consigue poner la pelota lejos de los dominios de Javi Porrón adelantando a su equipo. En el minuto 60 de nuevo Bussmann en esta ocasión por bajo y en dos tiempos tiene que detener el balón parado botado por Yosu Camporro.

A partir de aquí dio comienzo el carrusel de cambios con la entrada de Jandrín y Álvaro Muñiz para dar más posesión de pelota al cuadro local ante un Caudal Deportivo que seguía buscando aumentar su cuenta goleadora en el partido. Centro chut en el minuto 73 desde la parte izquierda del ataque del cuadro local que de nuevo Bussmann despejó a saque de esquina por encima de su portería.

En el minuto 78 se produce la expulsión de Noel Alonso por doble cartulina amarilla y en la siguiente jugada Adrián Llano consiguió anotar el empate al rematar de cabeza también una pelota en el segundo palo tras un centro medido de Álvaro Muñiz. Con un jugador menos sobre el campo el Caudal Deportivo siguió jugando en campo rival para intentar no tener sorpresas en defensa, cosa que le salió de maravilla ya que ni uno ni otro consiguieron trenzar acciones de peligro y el encuentro terminó con el relatado empate a un tanto en el marcador.

Con este empate el Lealtad de Villaviciosa queda situado en la octava posición de la tabla con un total de treinta puntos en su casillero, mientras que el Caudal Deportivo por su parte queda con 23 puntos en la plaza de promoción de descenso a tan solo un punto de Boiro y Burgos y a dos del Mutilvera que son los tres equipos que preceden al cuadro de Iván Ania.

