Camochu amarga la despedida de Iñigo Valencia

Google Plus

El conjunto vigués volvió a sorprender y en este caso logró llevarse los tres puntos en un siempre complicado Ciudad de Tudela. Javi Camochu con un doblete fue el gran protagonista del encuentro.

Una rápida sentencia

Partido marcado en los prolegómenos por la llegada del siempre polémico Jhon Clarkson al banquillo tudelano. No se sentará hasta el próximo encuentro. Éste serviría para la despedida del actual, Iñigo Valencia. Por el lado vigués la estabilidad institucional es total, no así la enfermería que, con el paso de las jornadas, empeora considerablemente. Para el encuentro, Quique Cubas, Gerardo, Fer Beltrán, Miguel Villarejo, entre otros no viajan a la ciudad navarra. Por ello, Rafa Sáez tuvo que echar mano de la cantera con López, Bas o Richi que pasaban en una semana del juvenil al primer equipo.

El encuentro se 'finiquitó' por la vía rápida. Con 14 minutos en el electrónico, una jugada personal de Pibe valía para que Camochu batiera a Pagola en el uno contra uno gracias al pase del mediapunta. Saban la momentanea sorpresa los vigueses.

Los problemas se agravarían tras un sensacional pase de Hugo Sanmartín entrelíneas para que el asturiano pusiera el segundo. Escanciaba la mejor sidra posible en la celebración poniendo de cara la oportunidad de llevarse los tres puntos.

El conjunto navarro buscó una posible remontada con hombres de nivel cómo Ion Vélez o Lázaro. Ibai Ardanaz probó suerte con un potente remate pero, al igual que sus compañeros, no era el mejor día para el conjunto blanco.

Enfriamiento generalizado

Como era evidente el protagonismo del segundo acto corrió a cargo de los locales que buscaron incesantemente la meta de Alberto Domínguez. Mediante el balón 'colgado' vieron las posibilidades reales de anotar.

Por ello, las figuras de los laterales fueron cobrando importancia a medida que pasaban los minutos. Por el lado vigués la gran amenaza se encontraba con la verticalidad y velocidad de Hugo Sanmartín cada vez que se aproximaba al área. Suyo fue el remate que atajó Pagola sin demasiados aprietos.

Delgado por el carril derecho representaba la gran amenaza pero sus centros no conectaban con Ion Vélez ni con Vega.

Tras esto, se abre una nueva etapa en los navarros con la llegada del escocés. El Coruxo recibirá a la Ponferradina con la confianza que les otorga el botín logrado.