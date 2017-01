Aitor Embela abandona el Promesas sin debutar

Google Plus

Aitor Embela en su etapa en la cantera del cuadro malaguista. | Foto: Málaga CF.

La posición de portero es una de las más especiales sobre el campo. Mientras uno suele acaparar la mayor parte de minutos, el otro tiene que conformarse con esperar su oportunidad en el banquillo. En multitud de ocasiones ese momento no termina llegando y la desesperación en los cancerberos que no disponen de minutos hace mella. Eso mismo le ha ocurrido a Aitor Embela, hasta este mismo lunes guardameta del filial del Real Valladolid Promesas y que no ha disputado ni un solo minuto esta campaña.

El portero de Figueres llegó a un acuerdo con la entidad blanquivioleta para rescindir el vínculo que le unía desde que llegara el pasado verano. Casi sobre la bocina, así se produjo el fichaje de Aitor Embela por el Real Valladolid Promesas el pasado 31 de agosto de 2016. Ese mismo día, el cuadro pucelano confirmó la marcha de Sergio García al Atlético Tordesillas para dejar hueco a su nuevo meta. Procedente del recién ascendido Resu Deportiú e internacional con la selección de Guinea Ecuatorial parecía una opción perfecta para su segundo equipo.

A pesar de ello, Aitor Embela ha pasado por el Real Valladolid Promesas inadvertido y sin vestir la elática blanquivioleta. A la sombra de Dani Hernández, el cancerbero catalán ha visto todos los encuentros a los que fue convocado desde el banquillo. Incluso se perdió varios por una lesión que obligó a Rubén Albés a contar con un meta del juvenil. Cinco meses de arribar en Valladolid, Aitor Embela abandona la disciplina pucelana para buscar minutos y evitar cortar su progresión, ya que cuenta con apenas 20 años.

Casi obligados a fichar

La lesión de Isaac Becerra ha provocado que en la actualidad el Real Valladolid cuente con únicamente dos cancerberos para sus dos primeros equipos: Pau Torres y Dani Hernández. Esta circunstancia haría casi inevitable que en la próxima semana llegara un cancerbero a la disciplina blanquivioleta. La otra opción que baraja el cuadro vallisoletano es subir a uno de los cinco metas con lo que cuenta en sus dos equipos juveniles: Javi y Chanza en el División de Honor y Oli, David y Fabri, en el Nacional. Si bien, la entidad tiene una semana por delante para decidir.