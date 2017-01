Álex Gallar: "No tenía intención de salir y no he salido"

Álex Gallar en un encuentro de esta temporada. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

Con tiempo de sobra, la Cultural y Deportiva Leonesa acabó con el 'culebrón' invernal. La entidad culturalista comunicó en la tarde de este lunes la renovación de Álex Gallar con el club leonés hasta junio de 2019. De esta forma se desechaba la opción de salir con destino a Mallorca, cuadro que más interés mostró en el atacante catalán. El extremo de Sabadell atendió a los medios de comunicación tras salir a la luz la noticia.

"Estoy donde quiero estar", así de contundente se mostró Álex Gallar ante la prensa. El jugador catalán reafirmó su decisión agradeciendo la confianza del club: "La Cultural ha confiado mucho en mí, es un proyecto ilusionante y no tenía intención de salir y no he salido". "Sabes que es un proyecto ganador y a partir de ahí confiar que se van a hacer las cosas bien", explicó el extremo de Sabadell, que apuntó que "este proyecto va a luchar a tope por conseguir el objetivo de subir". "Siempre he tenido la sensación de que estoy en un gran sitio", concluyó.

"Hablé con Ariday y me comentó que le gusta el proyecto".

Álex Gallar no ocultó que "si hubiera querido otro desenlace se podría haber dado". El atacante culturalista confirmó que "he tenido relación con otros clubes, es normal cuando tienes un buen rendimiento". De hecho, el extremo de la Cultural y Deportiva Leonesa señaló que "me pude ver en Mallorca o en otros sitios, pero más allá de eso no ha habido nada". Lo que no supo confirmar el jugador de Sabadell fueron los supuestos contactos entre los dos equipos: "Por lo que a mí me llega no. Se habrán puesto en contacto, pero no sé si han hablado o no".

El atacante de la Cultural y Deportiva Leonesa explicó que "es complicado, sobre todo en periodo de vacaciones, lo he vivido un poco al margen". Álex Gallar señaló que "entre mi familia, mis amigos han conseguido que estuviera solo para los partidos y creo que no he bajado los brazos". Además, el extremo catalán mostró su agradecimiento a Rubén de la Barrera y al director general de la entidad: "Tengo que darle las gracias al míster porque es quién más ha influido en mí. Con Felipe también hablo directamente y entre todos me convencen para seguir aquí".

"Son unas condiciones satisfactorias para mí", explicó el jugador culturalista. Álex Gallar expresó su deseo por estar al 100% centrado en temas meramente deportivos: "Tengo muchísimas cosas que mejorar porque en este último mes podría haber necesitado un poco más de Gallar el equipo". Sobre su posible recambio, con el que coincidió en el filial del RCD Mallorca y que podría llegar aún, el extremo explicó que "hablé con Ariday y me comentó que le gusta el proyecto, pero más allá no tengo idea si ha habido contactos".