Eneko Eizmendi refuerza al Pontevedra

Eneko eizmendi celebra un gol con el Albacete Balompié. | Foto: Ángel Cebrian (VAVEL.com).

Una salida y una llegada. A pesar de la excelente temporada que está realizando el Pontevedra CF, la entidad granate está viviendo un mercado invernal más movido de lo esperado. Hace unos días se conocía la salida, por petición propia, de un Gonzalo García que ya se ha entrenado con el Racing de Ferrol y esta tarde la primera llegada. El cuadro gallego anunciaba a través de su cuenta de Twitter el fichaje de Eneko Eizmendi procedente del Albacete Balompié del Grupo II de Segunda División 'B'.

El extremo guipuzcoano, que llegó en el pasado mercado estival al cuadro manchego, no ha tenido el protagonismo esperado en el cuadro que dirige José Manuel Aira. Ese ha sido el principal motivo por el cuál el Albacete Balompié ha optado por la cesión de su jugador al Pontevedra CF. Tras disputar poco menos de 500 minutos repartidos en diez encuentros, solamente cinco de ellos como titular, Eneko Eizmendi tratará de recuperar el excelente nivel que ha mostrado en termporadas pasadas en la categoría de bronce.

Eneko Eizmendi ha marcado dos goles con el Albacete esta campaña.

Zurdo, puede actuar en cualquiera de las tres posiciones de la mediapunta, aunque se desempeña mejor en su banda natural, en la que ha despuntado. Criado en la cantera de la Real Sociedad debutó en la categoría de bronce con el cuadro blanquiazul cuando solamente tenía 18 años. Guijuelo sería su paso previo a firmar por el filial del Betis, donde destacaría sobremanera y le serviría para llamar la atención de Pepe Mel. Pese a ello, Eneko Eizmendi saldría del cuadro verdiblanco para militar con mucho éxito en el Toledo, primero, y en el Real Unión, después.

Eneko Eizmendi tuvo la mala fortuna de caer lesionado en el segundo encuentro de liga, perdiendo la continuidad que esperaba tener a principio de temporada. El extremo vasco se mostraba esperanzado ante la nueva oportunidad brindada por el cuadro granate: "He jugado minutos aislados y la verdad es que no he acabado de rendir del todo. Aún así, yo confío en mí y espero aprovechar la próxima oportunidad que tenga". Este miércoles 25 de enero a las 13:00 horas de la tarde se producirá su presentanción oficial como jugador del Pontevedra CF en el Estadio de Pasarón.