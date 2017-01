Rubén Rivera, el Bergantiños y el nueve que no llega

www.cdboiro.com

Inmerso de lleno en la pelea por la salvación, el CD Boiro afronta el domingo un partido clave en el devenir del campeonato. El duelo ante el CD Tudelano puede significar un empujón hacia la tan ansiada permanencia. Ahora con 24 puntos y en decimoquinta posición, los de Fredi Álvarez se encuentran por encima de la zona de peligro de la tabla y tres puntos por encima de los puestos de descenso directo, un colchón que deben tratar de mantener en las próximas jornadas. Pero esta semana la actualidad del Boiro está más centrada en la llegada de un ariete y en la posible salida de un jugador que en el duelo ante los navarros.

La oferta del Bergantiños

En décima posición del Grupo I de la Tercera División española, el Bergantiños CF está centrado en contratar un nueve que le permita dar ese punto de calidad que los aúpe a luchar por el ascenso en esta segunda vuelta del campeonato. El elegido por parte del conjunto carballés parece ser Rubén Rivera, un jugador que conoce mejor que nadie la Tercera División. El año pasado, el delantero herculino fue clave en el ascenso del CD Boiro, anotando 22 dianas y siendo el jugador con más minutos de la plantilla.

Rubén Rivera puede cambiar de aires rumbo al Bergantiños CF

La oferta del cuadro de Carballo es muy seductora para el coruñés. A nivel económico no supone un cambio, pero si en el aspecto personal. El Bergantiños le ofrece la posibilidad de ser titular, algo que no ha logrado esta temporada en Barraña acumulando menos minutos que Pedro Beda, y dirigir a uno de los equipos base de la entidad bergantiña. Además, fichar por el club carballés le permitiría estar mucho más cerca de su casa en A Coruña. Ese puede ser el factor clave, junto la falta de minutos en Segunda B, que lleven al atacante a cambiar de club, ya que diariamente tiene que desplazarse desde la ciudad herculina hasta Boiro para entrenar. Unos 130 kilómetros separan A Coruña del municipio barbanzano, mientras que entre Carballo y el lugar de residencia del jugador hay poco más de 30 kilómetros, una distancia mucho más cómoda para ir y venir a diario.

Por el contrario, la entidad blanca no venderá barata la salida de Rivera. Es un jugador muy querido en la plantilla y goza del cariño y la admiración de los aficionados boirenses. De hecho, es el capitán del equipo y el jugador referencia de As Crusasdas Boirenses, algo que podría frenar su marcha. Por otro lado, el cambio de pasar de Segunda B a Tercera División puede hacer que el delantero se replantee su adiós. Además, Fredi Álvarez sigue contando con él como con el resto de su plantilla y solo se plantearía desprenderse de una pieza si antes tiene asegurada la llegada de un recambio para esa ficha. Desde las oficinas de Barraña llevan semanas trabajando para incorporar un nueve que cumpla con las expectativas del entrenador moañés, pero de momento no han trascendido los nombres ni del jugador ni del club con el que están negociando. Solo se sabe que las conversaciones no terminan de llegar a buen puerto y que el atacante es un jugador de Tercera División y que corresponde a un perfil futbolístico muy concreto.

A falta de solo una semana para que se cierre la ventana de fichajes, en el estadio boirense siguen esperando entradas y salidas. Tienen aún mucho trabajo por delante el presidente David Places y Fredi Álvarez para dotar de ese salto de calidad que creen que necesita la plantilla para lograr la permanencia. El primer paso para la salvación no pasa por los fichajes, sino por derrotar al Tudelano en casa el domingo que viene. Lo que tenga que venir después, es otra historia.