Rubén de la Barrera: "La idea es que lleguen dos futbolistas"

Rubén de la Barrera en la sala de prensa del Reino de León. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

Las oficinas de la Cultural y Deportiva Leonesa trabajan en la incorporación de, al menos, dos jugadores a sus filas. Mientras, el cuerpo técnico prepara el encuentro del próximo sábado ante la UD Somozas. Rubén de la Barrera atendió a los medios de comunicación y valoró y comentó la actualidad que rodea al equipo. El técnico gallego afirmó que la intención del club es que "lleguen dos futbolistas, que vengan a aportar y a ser importantes con rendimiento inmediato".

Así de contundente se mostraba el preparador culturalista tras la salida de Cristobal Gil. "Cuando un jugador se va es responsabilidad del entrenador, seguramente por no haber extraído todo el jugo que tiene", explicó el propio Rubén de la Barrera. El técnico no dudó en alabar al centrocampista andaluz: "Si las semanas de entrenamiento son tan buenas son gracias a gente como él". Aunque no ocultó que "su participación estaría por debajo de sus pretensiones por la presencia de Yeray, Mario Ortiz o Jose León". Por otro lado, destacó la renovación de Álex Gallar: "tenía la esperanza de que se quedara porque conozco al jugador y se que necesita cosas concretas que en León tiene".

En relación al encuentro de esta jornada ante la UD Somozas, el técnico gallego explicó que "no es un equipo que este muerto en el día de hoy" y destacó "su bloque". Rubén de la Barrera aseveró que "su objetivo es no perder el partido en la primera hora" e imaginó un partido en el que "buscaran situaciones de balón parado e intentarán agarrarse a ese resultado para en los últimos minutos llevar la iniciativa y jugar cerca de nuestra portería". A pesar de que la racha del rival no es la mejor, el entrenador culturalista comentó la complejidad de toda esta segunda vuelta: "Ha ganado todos sus partidos de visitante, se han reforzado y vienen de ganar en El Toralin, creo que no va a ser nada sencillo".

Rubén de la Barrera se mostró muy contento por la vuelta de Antonio Martínez: "La reincorporación del capitán es importante para todos". El técnico explicó que "si no es esta semana entrará en la convocatoria la que viene". Además no dudó en restarle importancia a los refuerzos que han vivido los principales rivales: "En diciembre todo el mundo se refuerza con el objetivo de mejorar, para intentar tener un puesto mejor". El técnico culturalista, muy crítico con realizar muchos cambios, espetó que "a veces es mejor tocar lo menos posible".