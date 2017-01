A seguir remando

La Arandina sabía que no podía demorar más su reacción. Después de siete derrotas consecutivas, la necesidad comenzaba a apretar y las sensaciones pasadas no eran las mejores para afrontar un partido difícil ante un filial peleón y aguerrido como el de Osasuna. Para más inri, lo hacía con diez jugadores de la primera plantilla al sumar un gran número de bajas y no tener tramitadas las fichas de las tres últimas incorporaciones. Así, Ferreras dio entrada en el once al juvenil Óscar de Frutos, que dejó gratas sensaciones en la grada.

No comenzó inspirando mucha confianza el cuadro blanquiazul; los cachorros rojillos salieron con arrojo al verde de 'El Montecillo' y pronto quisieron poner en aprietos a Zabal. Barja trató de adelantar a su equipo en el minuto tres con un disparo que salió desviado. Tras este primer susto para la parroquia local, llegaría el segundo en los pies de Miguel Díaz, cuyo remate rozó el palo derecho de la meta burgalesa.

Viendo la fuerte salida de los de José Manuel Mateo, la Arandina decidió adelantar sus filas, y en el minuto 24 dispuso de la ocasión más clara de todo el partido. Ruba se quedó solo frente a Juan, que desvió el disparo del ribereño con una magistral actuación. Tras unos minutos de tanteo, ambas escuadras imprimieron un ritmo más alto que echaba en falta ocasiones de gol. Así, la única reseñable se dio en el 40' y con Osasuna como protagonista. Barja, tras un buen balón largo de Buñuel, envió el cuero al lateral de la red.

Mismo guión

El inicio del segundo tiempo fue muy parejo al del partido. El cuadro rojillo avisó a los pocos segundos de la reanudación con un centro raso al que no llegó Díaz por escasos centímetros. Los locales se vieron en el contexto de meter una marcha más, y apoyados por una afición que se dejó llevar en volandas, supieron meter el miedo en el cuerpo a los cachorros navarros (eso sí, sin premio).

Quizás fue la intentona blanquiazul la que propició que el filial rojillo también metiera una marcha más y cerca estuviera -primero en el minuto 56 y posteriormente en el 58- de inaugurar en el electrónico. Sin embargo, Álex Sánchez se encontró en ambas ocasiones con un Zabal muy seguro y bien colocado.

Ferreras decidió apostar por los cambios, dando entrada a Carlos Portero y a otros dos juveniles (Raúl y Daniel de Frutos), que trataron de pelear con todas sus fuerzas cada esférico. Puede que su arrojo contagiara al resto del equipo, que luchó -con todas sus fuerzas- por marcar el gol definitivo. Un gol que nunca llegó y que dejó cierto sabor amargo para la Arandina, no contenta por el empate pero sí por las sensaciones, garantes de un futuro más halagüeño. En contraposición, los cachorros navarros suman un valioso punto que permite consolidar a los de José Manuel Mateo en la zona media de la tabla.

