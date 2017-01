Jordi Fabregat "No voy a culpar a mis jugadores"

Google Plus

Jordi Fabregat | Foto: CD Guijuelo

Una vez finalizado el partido que ha enfrentado al Club Deportivo Guijuelo y al Club Deportivo Lealtad (0-3) el míster, Jordi Fabregat ha comparecido en rueda de prensa, para dar sus impresiones sobre el encuentro. "Es un partido que no esperábamos jugarlo así, y estoy decepcionado conmigo mismo porque no hemos entendido el planteamiento y si un equipo está débil, el rival lo aprovecha. Luego ellos se soltaron y nosotros jugamos sin esperanza de ganar".

En cuanto a los errores cometidos hoy en el centro del campo el míster ha declarado "Cuando lo veo, hablo, pero cuando los partidos se pierden es porque no se hace todo bien. No voy a culpar a mis jugadores, el responsable soy yo y además el miedo nos bloquea. Han ganado todos los balones divididos y nos costaba mucho recuperar el balón y solo nos juntamos cuando había más delanteros. Una vez visto el partido se corrigen las cosas. Se que hemos hecho un mal partido y no lo hemos entendido".

El equipo ha notado mucho la falta de jugadores clave como son Néstor Gordillo, Jonxa Vidal y Julián Luque. En cuanto a estas ausencias el míster ha respondido que "Néstor no juega porque ha salido de una lesión, después de mes y medio sin entrenar. Luque por decisión técnica y Jonxa está lesionado y no ha podido entrenar. Más allá de la alineación nos ha faltado fútbol".

En cuanto a la situación que pasa el conjunto chacinero, al que se le complica salir de los puestos de descenso la solución que ve Jordi Fabregat es que "Esto se arregla ganando, es la mejor medicina. Hay que sacar el máximo rendimiento al equipo y no le voy a reprochar nada. No hay ningún jugador que quiera jugar así. Pero hay que tomar las decisiones que sean oportunas".