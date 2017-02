Iñigo Valencia: “La idea de Clarkson es cambiar pocas cosas”

Google Plus

Iñigo Valencia en rueda de prensa. Foto: Nely Castaño

Satisfecho por los tres puntos pero no por la imagen del equipo, Iñigo Valencia, segundo de Clarkson, salió a la rueda de prensa para dar sus sensaciones del partido ante el a a los medios. “Un partido muy de Segunda B, muy disputado en el que sabíamos que íbamos a tener que estar muy ordenados. Teníamos que intentar que no nos hicieran correr hacia atrás, que no nos dejaran con gente detrás del balón, algo que hemos corregido en la segunda mitad” decía el adiestrador navarro sobre las claves del partido, aunque admitió que la diferencia principal entre su equipo y el de Fredi Álvarez fue tener “el acierto que le ha faltado a ellos que han creado dos o tres situaciones claras. Ellos han tenido varias en la segunda parte pero hemos conseguido tres puntos muy importantes para nosotros”.

"Hemos tenido el acierto que le falto al Boiro"

El técnico, que dirigió al equipo hasta la llegada a los banquillos del escocés, hizo hincapié en el difícil partido que le plantearon los blancos a pesar de su situación en la tabla. “Hemos sufrido hoy, igual que contra el Somozas. Visitas a equipos que están abajo y te das cuenta de que hay que ganar sufriendo contra todos los equipos” además de alabar el equipo barbanzano. “El Boiro tiene muy buenos jugadores en tres cuartos de campo, hoy han estado muy bien en defensa y nos han impedido bastante en ataque. En Segunda B los puntos son muy caros para todos” recalcaba el técnico blanquinegro, sin olvidar que para él su victoria fue circunstancial ya que “a los puntos seguramente un empate hubiera sido lo más justo, pero cuentan los goles”.

La gran cuestión era saber cómo vivía el equipo la llegada de Clarkson a la entidad, algo que generó una gran expectación y sembró dudas sobre la estabilidad del conjunto, y Valencia admitió que el gran escollo era “el hándicap del idioma, yo tengo un inglés decente, nada más, y eso cuesta un poquito”. “Su idea es la de cambiar poquitas cosas porque además llega en un momento en el que nosotros estamos bien. La alineación, el esquema y el planteamiento han sido similares a los de los últimos partidos” dijo sobre los planes de futuro del empresario y admitió que el cambio está siendo “bastante suave, algo que necesitábamos para no perder la dinámica”.

El estar en boca de todos en las últimas semanas tampoco benefició al equipo. “La atención mediática no ha sentado bien en el vestuario, ha sido demasiada. El día del Coruxo ya dije que teníamos dos rivales: el Coruxo y todo el revuelo que se formó en los medios y nos ganaron los dos rivales” lamentaba Valencia antes de apostillar que los más importante para un futbolista es “la normalidad en el día a día” y que el circo mediático “les afectó”.

"Nos afectó tanta antención mediática"

De la planificación del partido el preparador navarro dijo que el planteamiento inicial era el mostrado sobre el terreno de juego con un futbol directo basado en los balones en largo debido al estado del campo de Barraña. “Pensábamos que el terreno de juego iba a estar peor por el clima y por las previsiones meteorológicas. La idea era que íbamos a tener que jugar directos los dos, pero por el tipo de juego del Boiro ellos han intentado combinar más y nosotros ordenados se lo pusimos muy difícil”.

De la posible llegada de caras nuevas al conjunto de la comunidad foral, Valencia se mostró prudente sobre nuevas incorporaciones pero confiando en que se reforzaría la plantilla por las bajas de enero. “Se nos ha marchado Pau y con dieciocho en jugadores es una plantilla muy justita. Lo pagamos en la primera vuelta porque por ejemplo al Sardinero fuimos con tres juveniles y ante rivales tan fuertes eso se nota. Por lo que confío que el club estará trabajando en alguna incorporación” sentenció el técnico.