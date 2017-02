Ángel Bastos: "Es bonito reencontrarse con amigos y compañeros"

Google Plus

Ángel Bastos en un encuentro de esta temporada. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

Este domingo, el Coruxo FC visita el Reino de León para medirse al líder intratable del Grupo I de Segunda División B: la Cultural y Deportiva Leonesa. El cuadro gallego se encontrará en el feudo culturalista con el que fuera su jugador durante dos campañas y hasta el mes pasado de junio. Ángel Bastos es el principal protagonista de un duelo interesante en la parte alta de la clasificación y que ha repasado el lateral derecho con los medios de comunicación en la previa del mismo.

El zaguero gallego se mostró contento por volver a jugar contra su exequipo: "Es bonito reencontrarse con amigos y compañeros". Ángel Bastos explicó que "en la primera vuelta fue una sensación rara, porque miraba a los de las camisetas verdes y a veces pensaba que eran los míos". "Ahora pasó bastante tiempo y no es más", concluyó el ahora jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa. También tuvo palabras de halago para el técnico que confió en él en la categoría de bronce: "Rafa Sáez es un buen entrenador, trata bien a los jugadores y le gusta tener el balón siempre y cuando se pueda".

"Ahora mismo me encuentro bien físicamente".

En cuanto al rival de este domingo, Ángel Bastos reveló que "los objetivos del Coruxo son los que marcan ellos durante la temporada". El lateral derecho apuntó que "con no entrar en problemas y estar en la zona tranquila ellos están bastante contentos". El zaguero culturalista explicó que el partido será "parecido a los que jugamos en casa. Nosotros intentando llegar a la portería con el balón controlado".

Ángel Bastos es uno de los jugadores con más minutos en este primer tramo de temporada, a pesar de ello, el lateral derecho se mostró contento por su estado de forma: "Ahora mismo me encuentro bien físicamente. Tuve varios partidos que estuve un poco más flojo, pero estoy recuperando bien las piernas y no tengo problema". En este mercado invernal llegaron dos jugadores más, a lo que el gallego expresó que "todo lo que venga a ayudar estaría bien". Además reveló que "por ahora se han acoplado muy bien, he estado más con Iago Díaz y genial".