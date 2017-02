CD Tudelano - Arandina CF: cambiar de rumbo

Un jugador del Tudelano trata de zafarse de un rival. | Foto: Ariadna Santeugini (VAVEL).

Este domingo (16.00 horas) en el 'Ciudad de Tudela' se enfrentan dos equipos que desean cambiar su rumbo. Los locales, instalados en la mitad de la tabla, son el segundo peor equipo en casa, algo que desean modificar ante una Arandina necesitada que casualmente es el peor visitante, al no lograr todavía la victoria lejos de 'El Montecillo'.

Segundo examen para Clarkson

El Tudelano es un equipo ya asentado en la categoría. Después de varias temporadas notables, el cuadro navarro quiere pegar un salto notorio a la parte alta de la clasificación con la que ganarse el respeto. Conseguir entrar en playoff es casi utópico, pero no será por ganas... ni por dinero. Hace varias semanas, tras la destitución de Amatriain como técnico, llegó a la disciplina blanquinegra John Clarkson, un entrenador escocés que no cobrará nada por hacer su trabajo y que, además, ha aportado 50.000€ para lo que resta de campaña. Esta cantidad se verá duplicada el próximo año, en busca de realizar un potente proyecto con miras a la Segunda División. Futuro sobresaliente -a priori- para un conjunto que hoy por hoy tiene un serio problema.

Y precisamente el problema se da cuando juega como local. La escuadra tudelana es el segundo peor equipo de toda la liga en su feudo, al haber logrado únicamente nueve puntos. Sin embargo, esta estadística tiene un doble rasero, y es que los de la ciudad del Queiles han sido capaces de ganar a la 'inalcanzable' Cultural Leonesa, lo que hace vanagloriar al conjunto blanquinegro. La Arandina deberá tener cuidado con un equipo que rentabiliza sus goles y que sobre todo, posee una férrea defensa.

A buen seguro Clarkson podrá toda la carne en el asador en su primer examen como local. Javi Cabezas, Chema Mato o Ion Vélez son solo algunos de los nombres más conocidos de un Tudelano que gracias a la reciente inversión de su nuevo técnico se ha reforzado con dos nuevas altas. Babalola -ex de la Cultural- y Bakkabulindi -de la segunda división sueca- han arribado a tierras navarras con la firme idea de convertirse en pilares fundamentales en el once del entrenador escocés. Su primera prueba podría llegar este mismo domingo.

¿Últimas balas?

A la Arandina no la queda mucho tiempo para reaccionar. La necesidad, fiel compañera hasta ahora, acompaña y aprieta demasiado. El cuadro ribereño afronta el choque de este domingo como una verdadera final en la que una derrota dejaría muy tocado a un equipo que se mantiene a siete puntos de la permanencia y a la que la está penalizando mucho su nula capacidad goleadora.

Ante esta drástica situación, los de Emilio Ferreras se han reforzado en el mercado invernal con la llegada de cinco jugadores que en su mayoría ocupan puestos ofensivos en el once. No se prevé que todos ellos debuten, aunque Edgar Agudo ya lo ha hecho y dejando buenas sensaciones. Sí podría hacerlo en el lateral izquierdo Nacho ante la lesión de Mauri, como también se espera que Ndoye -en quien se han depositado muchas esperanzas- tenga minutos. Los propios futbolistas, en su presentación, han asegurado que trabajarán al máximo para ayudar al equipo a lograr su objetivo.

Momar Ndoye y Jonathan Rubio, en su presentación esta semana / Jorge Alvarado (VAVEL)

Mirar a la larga no es positivo. Quedando 45 puntos por delante, la Arandina debe ganar más de la mitad para poder alzarse con la permanencia, y eso pasa también por ganar lejos de 'El Montecillo, algo que el cuadro blanquiazul no ha conseguido todavía. La filosofía 'cholista' de ir partido a partido debe ser la seguida por una escuadra que a sabiendas de la dificultad de subir de categoría, no puede permitirse el descenso. Al menos Ferreras, ahora sí, dispone de variantes para poder probar cosas nuevas, porque las ideas hasta ahora del técnico madrileño no han sido suficientes.

El partido comenzará a las 16.00 horas de este domingo y será dirigido por el colegiado valenciano Iván Muñoz Pérez. Un autobús de seguidores ribereños estará presente en el 'Ciudad de Tudela' animando a los suyos en tan importante encuentro.

Posibles onces

CD Tudelano: Pagola; Delgado, Lalaguna, Corral, Juanmi; Lázaro, Chema Mato; Cabezas, Lizárraga, Babalola e Ion Vélez.

Arandina CF: Zabal; Edu Payá, Sergio Noche, Trigueros, Nacho; Saúl, Leo Ramírez; Ndoye, Omar, Ruba y Edgar.