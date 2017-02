Burgos CF - Racing de Santander: mal de amores en El Plantío

Los jugadores del Racing celebrando uno de los dos goles de la ida frente al Burgos | Fuente: Real Racing Club

¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere. Así deshojaron la margarita los aficionados del Burgos allá por el mes de junio cuando el Racing empezó a negociar con su entrenador, Ángel Viadero, de cuya historia todo el mundo conoce el final. Ocho meses más tarde -y tras un comienzo de curso complicado- el Burgos ha encauzado su temporada con la llega de Mánix Mandiola al banquillo. Los burgaleses reciben al Racing de Santander en su mejor momento, situación opuesta a los cántabros que llegan en medio de una montaña rusa de altas, bajas y resultados.

Burgos no olvida

Que te deje un novio o una novia cuando llevas un tiempo y ya se han hecho planes es duro, que te deje tu entrenador cuando ya se ha confeccionado media plantilla es una 'estocada' al corazón. Viadero se fue buscando el sol en El Sardinero, después de dejar a un Burgos quinto -mejor posición en una década- y con él se trajo a Julen Castañeda y una libreta compartida de nombres que han acabado enSantander, los dos últimos Abdón Prats y Beobide.

Viadero dejó a los burgaleses para fichar por el Racing en verano

Mañana el recibimiento para el cántabro será hostil, vuelve a Burgos con el 'enemigo'. Pero el Burgos siguió hacia adelante, y después de fichar a Paco Fernández -golpe a la moral cántabra- no le salieron las cosas. Mánix llegó para convertir al Burgos en el Tudelano de la temporada pasada y, aunque no llega a ese grado de solidez, ya se empieza a notar la mano del vasco. Un clavo saca otro clavo.

Tres victorias y un empate han relanzado al Burgos, que se ha alejado del pozo a base de presión e intensidad, aspectos en esta categoría. El técnico de Eibar no podrá contar con Prosi, pero sí con Odei, central fichado hace escasas fechas. Mandiola ya ha avisado que el "Burgos tiene ganas e ilusión" de la visita del Racing, a los cántabros les va a costar lo suyo.

El Racing, como en casa

El cuadro santanderino estará, una vez más, arropado por más de 1.500 racinguistas. Burgos será verdiblanca, al menos en cuanto a color, porque en lo que a fútbol se refiere se antoja un choque igualado, que se decidirá por pequeños detalles. Los mejores 'peloteros' del Racing no están pasando por un buen momento. Peña, Llorca o Aquino, jugadores clave a principios de temporada, están pasando por su peor momento de esta temporada. Y el Racing lo nota.

Las principales dudas de Viadero, el ex del Burgos, es quien acompañará al Torito en la dupla de ataque. Las papeletas principales son para Abdón Prats y Carlos Álvarez. Dos estilos totalmente diferentes y que abren el abanico al mister. Tiene un bendito problema.

Más de 1.500 racinguistas viajarán a Burgos

El resto del equipo será -casi con toda seguridad- el que empató la semana pasada contra el Ferrol. A los lesionados de larga duración -Granero, César Díaz y Óscar, al que ya le queda poco- hay que sumar a Alberto Gómez, Goñi y el recién llegado Beobide. Paulino Miguélez vuelve a la convocatoria

El precedente favorece a los cántabros

El Racing ha ganado los dos últimos choques al Burgos, uno en El Sardinero -con goles de César Díaz y Samuel Llorca- y en El Plantío con gol de Facundo Pumpido. El último triunfo de los castellanos se remont al año 2013. Pero solo son números. El resultado lo determinarán mañana el Burgos y el Racing en un partido marcado por el morbo, el mal de amores sigue haciendo 'runrun' en Burgos.

Onces posibles

Racing: Iván Crespo; Córcoles, Santamaría, Llorca, Córcoles; Héber Pena, Sergio, Álvaro Peña, Santi Jara, Dani Aquino y Abdón Prats.

Burgos: Toni Lechuga; Andrés, Jorge García, Odei, Dani Gómez; Prosi, Cusi; Jorge Fernández, Álvaro Antón, Diego Suárez y Adrián