Jordi Fabregat "Tenemos en nuestras manos salvar la categoría"

Jordi Fabregat durante un partido del Guijuelo | Foto: CD Guijuelo

A pesar de crear más ocasiones de gol, de dominar el partido el Guijuelo acabó perdiendo por un penalti de Héctor sobre Santi Samanes. El entrenador Jordi Fabregat declaraba, “No podemos volver hacia atrás, el partido ha transcurrido de forma muy igualada, pudo caer en cualquier lado pero el que se adelantará en el marcador tenía más posibilidades de ganar".

En Guijuelo ha dominado el encuentro, a diferencia del partido contra el Lealtad ha conseguido realizar varias jugadas seguidas a pesar no terminarlas en gol, cuánto al juego el míster declaraba que "el equipo ha estado correctísimo pero podemos hacer mucho más en ataque. Estoy contento del trabajo, del rendimiento, del esfuerzo pero no de la toma de decisiones del equipo. Estamos en una situación difícil, y cuando tenemos que jugar despeja el balón, cuando tiene que ir al espacio libre no lo hace, la victoria llegará sin nombrarla tanto. Hay que mejorar mucho en ese apartado pero tenemos que fluir mucho mejor".

En cuanto a la situación por la que está atravesando el conjunto chacinero, Jordi Fabregat declaraba "Tenemos que levantar la cara y ayudarnos en todos los que queremos y es lo que vamos hacer. El equipo no está descendido ni va a perder todos los partidos. Hemos entrado en un momento complicado y los partidos que teníamos que haber ganado no los ganamos. Cuando Tú haces todo para ganar y en el momento importante fallas, revertir esto cuesta mucho. Los jugadores tienen que saber que el fútbol es ganar y volver a trabajar para ganar. No puede ser una pesadilla salir al terreno de juego y seguiremos disfrutando en el campo mientras yo sea el entrenador".

Jordi Fabregat aseguraba que el equipo perdía por pequeños detalles: ”Este juego, sin la eficacia no tiene nada que ver ni sentido. La eficacia es fundamental y tienes que hacer un gol más que el contrario, algo que solo hemos hecho cuatro veces en la temporada. El Guijuelo lleva 11 años en Segunda B y tenemos en nuestras manos salvar la categoría”.