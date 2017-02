Antonio Martínez: "Miedo ninguno, pero tengo que coger ritmo"

Antonio Martínez en un encuentro de esta temporada. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

La Cultural y Deportiva Leonesa consiguió un importante triunfo este domingo en el Reino de León ante el Coruxo FC. El cuadro gallego puso en más apuros de los que refleja el 3-1 final, aunque el tanto de Benja a falta de 20 minutos para el final tranquilizó el choque. Esta circunstancia pemitió que Rubén de la Barrera diera minutos a Antonio Martínez, que se ha perdido los últimos meses de competición por lesión. El centrocampista atendió a los medios de comunicación tras la victoria de los suyos.

El centrocampista de la Cultural y Deportiva Leonesa mostró su felicidad por volver a disponer de minutos tras varios meses lesionado: "Bien, como esperaba, un poco falto de ritmo, pero contento porque no me ha molestado la rodilla, que era lo importante". Antonio Martínez reveló que "sufrió por no saber lo que tenía exactamente y luego ver que el equipo gana y funciona, pero no estás así y es duro". El mediocentro madrileño apuntó que "tiene que seguir como hasta ahora y hacer prevención para no volver a lesionarme". "Miedo ninguno, tengo que coger ritmo", concluyó con rotundidad.

"Me gusta tener personalidad en el campo y es lo que me pide y ha pedido el míster".

Antonio Martínez expresó que el Coruxo era uno de los cuadros que en más dificultades había puesto a los suyos: "Es de los equipos que más claro tenía lo que hacer". En cuanto a su presencia sobre el campo tiene claro lo que busca: "Me gusta tener personalidad en el campo y es lo que me pide y ha pedido el míster". El capitán culturalista que "siempre hay que hablar a los compañeros". Además, el propio centrocampista explicó que "hay que ganar, intentar hacer más grande la brecha y, sobre todo, cuando sale la gente en el banquillo aporta y es porque se trabaja bien entre semana".

Como capitán de la Cultural y Deportiva Leonesa expresó que en "la segunda vuelta, la gente que viene tiene que venir a sumar y adaptarse a lo que hay", además de que "se sientan bien". Antonio Martínez reveló que la competencia "es buena , siempre y cuando se lleve bien". En relación a las nuevas incorporaciones reveló que "han venido en la misma línea, a seguir haciendo crecer al equipo". Por último, no quiso desaprovechar para alabar el trabajo del equipo: "La gente que paga por vernos se va contenta. Creo que no solo la parte ofensiva, somos un equipo ejemplar, muy pocas veces dejamos al rival".