Viti: "Ser titular en un equipo como el nuestro genera mucha ilusión"

Viti en un encuentro de esta temporada | Foto: José Mendoza (VAVEL.com)

La Cultural y Deportiva Leonesa volvió a los entrenamientos en la mañana de este lunes tras vencer 3-1 al Coruxo FC en el Reino de León. El cuadro leonés prepara el choque que les medirá en Barraña al CD Boiro con el objetivo de mantener la distancia con sus principales perseguidores. Viti, que está volviendo a tener protagonismo a las órdenes de Rubén de la Barrera, atendió a los medios de comunicación tras la sesión llevada a cabo en el Área Deportiva de Puente Castro.

El segundo capitán culturalista valoró la complejidad de entrar en el once inicial del equipo: "Es complicado por el nivel que hay. Forniés lo ha hecho muy bien, ahora el míster me da la oportunidad y lo estoy aprovechando. Espero esa continuidad". Viti apuntó que "ser titular en un equipo como el nuestro genera mucha ilusión". Además, aportó ilusión a aquellos jugadores que no están disponiendo de excesivo protagonismo hasta el momento: "Es más difícil mantenerte, tarde o temprano puede llegarte la opción de demostrar y de jugar, pero lo complicado es continuar y estar cada domingo en el once".

"Todos queremos quedar primeros al tener dos oportunidades para poder ascender".

Viti reveló que "en cada entrenamiento cada uno intenta entrar en el once, si te despitas, te queda fuera". El jugador leonés ha visto modificada su posición pasando del extremo al lateral: "Lo que más me ha costado es en el ámbito defensivo, me costó, pero poco a poco mejorando lo que me transmite el míster". Asímismo, el canterano culturalista comentó que "viniendo de jugar de extremo es más fácil sumarte al ataque y es lo que hay que explotar para mostrar ese plus". Aunque reveló que "cada uno debe saber que dar al equipo, el rol en diferentes situaciones y eso lo tenemos claro. Es complicado estar en el once y eso te lleva a dar algo más".

El canterano culturalista no escondió su alegría por la situación del equipo y los objetivos más próximos de la Cultural y Deportiva Leonesa: "De momento miro al quinto. El playoff está a quince puntos, pero de reojo te fijas en el segundo y el tercero. Todos queremos quedar primeros al tener dos oportunidades para poder ascender". Además valoró el trabajo de los dos principales rivales por la primera plaza: "Son diferentes. El Racing parece que no está, te mete un gol, son más continuos que el filial del Celta. Hay que tener a los dos muy en cuenta".