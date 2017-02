UD Somozas - CD Boiro: entre hundirse y salir a flote

Google Plus

Fotomontaje para VAVEL de Jose Mendoza

Dos equipos metidos en la pelea por la salvación se verán las caras el próximo sábado en una jornada con tintes de finales de mayo. Un todo por el todo para dos equipos necesitados de puntos y encuadrados en la zona que los puede enviar cuando finalice la última fecha del campeonato a Tercera División. La Unión Deportiva Somozas y el CD Boiro quieren evitar a toda costa que su año finalice con un billete solo de ida a las catacumbas del fútbol español. El primer paso es no desengancharse del ritmo liguero y seguir sumando puntitos que mantengan en la lucha al Somozas o que den un respiro al Boiro. Esto es la guerra por la salvación y As Pedriñas el campo de batalla.

¿La última bala?

El recorrido de la UD Somozas en los últimos partidos está marcado por el inicio de año irregular del conjunto ferrolano. Superado el lastre de no haber logrado ninguna victoria en casa hasta la jornada veinticuatro, los de Stili han ganado dos de sus últimos cuatro partidos. Esos seis puntos han reenganchado a los somocenses al tren de la salvación. Gracias a ello, Arandina CF, CD Palencia y CD Guijuelo miran de reojo todo lo que haga el conjunto verdiblanco, un equipo al que creían haber dejado atrás en la carrera por la permanencia, pero el Somozas no puede permitirse un solo error más ante rivales directos.

El Somozas es el segundo equipo mas goleado y el segundo menos goleador

El Somozas ha demostrado que tiene más vidas que un gato. El equipo de Stili ha vivido una transformación traumática en comparación a la plantilla de la temporada pasada. El curso 15/16 lo cerró en un histórico octavo puesto, un hito totalmente insospechado para uno de los equipos más humildes de todo el Grupo I que llevo a muchos equipos a fijarse en las piezas más importantes de los ferrolanos. La reconstrucción de todo el equipo supuso tener que cambiar de rumbo en el estilo y en el esquema del equipo. Pero después de veinticinco jornadas, los verdiblancos no se encuentran a sí mismos. Son el segundo equipo que menos goles marca y el segundo equipo que más goles encaja. Solo los registros del CD Palencia son peores que los del equipo coruñés.

Por el momento no se ha dado a conocer la convocatoria de Stili, pero seguramente no distará mucho del equipo que se enfrentó la semana pasada al CF Coruxo y que por poco puso contra las cuerdas al equipo vigués. Para llevarse la victoria en el derbi coruñés, los somocenses deben estar tan enchufados desde el inicio como en el partido ante el equipo pontevedrés, pero en esta ocasión los verdiblancos tienen que afinar su puntería para poder amarrar los tres puntos en casa. Sobre los hombros Arkaiz, el gran referente ofensivo del equipo y el jugador más en forma de la entidad, recaen las esperanzas del conjunto ferrolano, pero no solo la responsabilidad goleadora del ariete pamplonica será clave para el triunfo, la habilidad bajo palos de Molina para frenar los envites de los atacantes barbanzanos también se antoja capital en el próximo partido.

La moral por las nubes; los pies en la tierra

Todavía con la resaca provocada por la inesperada victoria ante la Cultural Leonesa en el cuerpo, el CD Boiro debe resetear y empezar a pensar en su liga: la liga de la permanencia. Los tres puntos obtenidos ante el equipo más potente de toda la Segunda División B sirvieron no solo para cortar una nefasta racha de tres derrotas consecutivas, sino para insuflar una bocanada de esperanza en un equipo que ha atravesado tanto a nivel deportivo como institucional su peor momento de la temporada. Mandar a la lona a la Cultu significa mantenerse en la línea recta hacia la salvación, pero también sirve para que los jugadores se crean capaces de hacer frente a cualquier equipo de aquí a lo que resta de temporada.

Las próximas jornadas son clave para el CD Boiro

En las próximas jornadas puede a empezar a esclarecerse el camino que va a tomar el conjunto blanco. El Somozas es el primer puerto de montaña en este Tourmalet de siete partidos ante rivales directos. Después del partido de este sábado, al Boiro le esperan dos semanas seguidas jugando en casa ante Coruxo y CD Izarra, dos equipos en una situación cómoda en la tabla pero que lejos de casa. Luego, tocará visitar los campos de Arandina y Guijuelo y recibir al Caudal Deportivo y la UD Mutilvera. Sacar un buen puñado de puntos en esos cruces significaría llegar a las jornadas finales contra los miuras del Grupo I con la tranquilidad de haber hecho los deberes.

Aún no ha trascendido la lista de convocados que viajarán hacia tierras ferrolanas. Junto al equipo irán un buen número de aficionados barbanzanos, sabedores de que su apoyo es fundamental para regresar a casa con un buen resultado. La gran duda es saber si Fredi Álvarez podrá contar con Marcos Álvarez, interior diestro y un fijo del moañés desde la primera jornada que arrastra una fascitis plantar. Por otro lado, Romay, que se retiró lesionado en la primera parte del partido ante la Cultu, parece recuperado de sus molestias musculares. Sin sancionados y con la única ausencia de larga duración de Soto, el adiestrador boirense podrá alinear a su once de gala con la única duda de saber si apostará por Pillado o Gonzalo como pareja de Borja Yebra, toda vez que Pedro Beda parece haberle ganado la partida a Rubén Rivera en la posición del nueve.

Posibles alineaciones:

UD Somozas: Molina; Cristian Pérez, Pablo, Antonio López, Toni Medina; Baleato, Keko; Pancho, Dani Pedrosa, Óscar Sielva; Arkaitz

CD Boiro: Guillén; Axel, Catú, Mateo Garcías, Jimmy; Borja Yebra, Pillado; Romay, Manu Rodríguez, Juampa; Pedro Beda