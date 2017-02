Ángel Viadero: "Estamos en el tramo final del campeonato"

Google Plus

Fuente: Racing de Santander

"Es un partido muy importante"

Ángel Viadero comentaba en rueda de prensa el partido contra el Valladolid, “es un partido muy importante”, asegurando que a partir de ahora, todos los son ya que se encuentran “en el tramo final del campeonato”. Por su parte, el Valladolid B, que se encuentra en lo alto de la tabla como quinto clasificado es un equipo que tiene “buenos números como local”, afirmaba el técnico cántabro. “Somos conscientes de la dificultad que va a tener el partido en Valladolid”, continuaba Viadero que ha realizado alguna sesión en uno de los campos artificiales con los que cuenta el equipo, “me preocupa el campo artificial”, puesto que el partido tendrá lugar en uno de los anexos a Zorrilla.

"Tenemos que intentar centrarnos en nosotros"

“Es un buen equipo”, asegura el técnico verdiblanco ya que el Valladolid B cuenta con “jugadores jóvenes, con mucha calidad y con muchos recursos individuales. Es un equipo que compite francamente bien a nivel colectivo”, continuaba Viadero, que por otra parte es consciente de que tiene que sacar toda su artillería para este encuentro, “tenemos que intentar centrarnos exclusivamente en nosotros”, y dar una alegría más a la afición verdiblanca que les apoya en cada partido, por lo que Ángel Viadero ha querido dedicarles unas palabras “no me canso de agradecer la presencia de la afición”.

La buena noticia es que recupera para esta partido a Álvaro Peña que no pudo jugar contra el Lealtad por acumulación de amonestaciones y a Jagoba Beobide, jugador que ha incorporado el Racing de Santander en este mercado de invierno y que por problemas musculares aún no ha debutado con la camiseta verdiblanca. No podrá contar con los lesionados Borja Granero y César Díaz ni con el sancionado Samuel Llorca.