Cultural Leonesa - Arandina: la necesidad aprieta

Fotomontaje / José Mendoza (VAVEL)

Han pasado 25 jornadas y el fútbol ha colocado a cada uno en su lugar, si bien es cierto, queda todavía un tercio de liga y será precisamente el decisivo. También para dos equipos que este fin de semana se juegan buena parte de sus opciones para poder lograr el objetivo marcado a principio de temporada.

A mantener la distancia

La Cultural Leonesa es el flamante líder del grupo primero de Segunda División B. Tras la entrada de Aspire Academy en el club blanco, la regularidad y normalidad es el día a día de una escuadra diseñada para ascender y que se ha movilizado en el mercado a la perfección. Con 57 puntos en el casillero y un fantástico idilio como local, la 'Cultu' ha logrado ser un auténtico rodillo hasta hace poco inalcanzable.

Hasta hace poco porque, como todo proyecto, tiene sus fugas y sus malas rachas, menos visibles pero igual de dañinas. Para los de Rubén de la Barrera la derrota del pasado fin de semana en Boiro supuso un punto de inflexión; no ganar a la Arandina dejaría al Racing de Santander la oportunidad de asaltar el codiciado liderato que ha poseído con tranquilidad hasta el momento el cuadro cazurro.

En principio el entrenador podrá contar con prácticamente la totalidad de la plantilla a excepción de Samu, lesionado de gravedad en tierras gallegas. Sí estarán por contra jugadores como Gallar, Zuiverloon o Toni, garantes de calidad y de desequilibrio. Aunque si de desequilibro se habla, cabe destacar el poderío ofensivo de Benja, máximo anotador de la Cultural Leonesa con quince dianas en su haber.

Tres meses sin ganar

Nadie mejor que la Arandina puede explicar a los leoneses lo que es la necesidad. Sumidos en una mala racha de resultados que ha mejorado tímidamente en los últimos tres compromisos -saldados con empate-, el cuadro ribereño tratará este domingo de dar la sorpresa en el Reino de León. Para ello será fundamental mantener la solidez defensiva que parece haber conseguido la entidad del Duero. Sin embargo, el problema persiste porque falta un ingrediente imprescindible: el gol.

La escuadra burgalesa suma cinco encuentros sin marcar, algo que ha pesado -y mucho- a un equipo que se ve en un contexto límite. A falta de 36 puntos por disputar, los blanquiazules deben de ganar alrededor de 24 para establecer la media con la que en los últimos años se viene garantizando la salvación. Ya no importa el rival ni el escenario, esto último especialmente, teniendo en cuenta que hasta ahora la Arandina ha sido incapaz de ganar lejos de 'El Montecillo'. Mucho deben cambiar las cosas para que el objetivo pueda cumplirse, y en ello está Emilio Ferreras, que sigue convencido de que se logrará.

Imagen del partido de ida / Gadea Casado (Arandina CF)

A nivel de bajas el entrenador madrileño no podrá contar con Mauri, Charlie Took y Javi Jiménez por lesión. No se esperan importantes cambios en el once, aunque el regreso de Plaza podría sacrificar a Saúl, jugador con más minutos del equipo. Jonathan Rubio, delantero incorporado en este mercado invernal, podría debutar tras haber recibido el tránsfer; no se espera que lo haga como titular.

Posibles onces

Cultural Leonesa: Guillermo; Ángel Bastos, Gianni Zuiverloon, Iván González, Viti; Yeray González, Mario Ortiz; Colinas, Toni, Gallar; Benja.

Arandina: Zabal; Edu Payá, Garcés, Pablo Trigueros, Nacho; Álex Barrera, Leo Ramírez; Carlos Portero, Rubén Arroyo, Ruba y Edgar.