Empate a nada en el Manuel Candocia

Somozas y Boiro empataron en el derbi gallego de la jornada. Ambos equipos llegaban al partido en la parte baja, el Somozas en el farolillo rojo, donde se sitúa desde la primera vuelta, y el Boiro en riesgo de descenso, aunque sumaron tres puntos muy importantes ante la Cultural Leonesa. Durante los primeros minutos se notaba la tensión del encuentro, sin un claro dominador y sin ocasiones.

El CD Boiro puso en aprietos la portería de Molina con dos jugadas a balón parado, pero el portero solventó ambas a la perfección. Durante los siguientes minutos el partido siguió con la misma tónica, la alta presión de los dos conjuntos obligaba a jugar en largo, provocando pérdidas de balón constantes.

Mayor insistencia del Boiro

En el 35' Cano, con un pase sutil, deja sólo a Pedro Beda ante Carlos Molina, que realizó otra gran intervención para salvar una vez más a los suyos. Durante los últimos minutos el CD Boiro buscó el gol, con más insistencia que el Somozas, pero el cuadro de Stili se mostró muy sólido atrás.

No había tiempo para más, al término de los 45 minutos, con un empate muy conservador que no beneficiaba a nadie. Siguió todo igual tras la reanudación, con ligero dominio del Boiro. La primera ocasión de la Segunda mitad, estuvo en las botas de Cano, pero su pase no encontró rematador, enviando la despensa del Somozas a córner.

Lo seguía intentando el Boiro, ante un flojo Somozas, aunque sin un peligro excesivo. De nuevo el Boiro pudo adelantarse en el marcador, con un remate de Gonzalo que para una vez más Molina.

Carlos Molina héroe del Somozas

Realizaba cambios Fredi Álvarez, dando entrada a Rubén Rivera por Pedro Beda en el minuto 70. Precisamente fue el coruñés el que pudo abrir la lata, aunque no se mostró acercado de cara a portería. Controlaba el juego el Boiro para desesperación del cuerpo técnico dirigido por Stili. Durante los últimos minutos, siguió apretando el Boiro, que tuvo una nuevo ocasión en las botas de Manu Rodríguez, que volvió a parar Molina, soberbio durante todo el encuentro.

El partido fue de ida y vuelta durante los compases finales, con ocasiones para ambos conjuntos, pero el partido no dio para más, con empate a cero en el marcador. En la próxima jornada la UD Somozas visitará a la Arandina, un encuentro que será clave en la lucha por el descenso, y el CD Boiro recibirá al Coruxo de Rafa Sáez.