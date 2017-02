Un detalle desequilibra el derbi gallego

Crisis gallega. El Racing de Ferrol respira después de superar a un Pontevedra CF, que atraviesa su peor momento de la temporada. El conjunto granate sumó su sexto encuentro sin ver puerta y volvió a ceder distancia con sus inmediatos perseguidores. El solitario tanto de Dani Benítez antes del descanso fue suficiente para dejar los tres puntos en A Malata. Un triunfo que aleja al cuadro departamental de la zona de peligro después de varios resultados negativos que le habían situado cerca del peligro.

Tena y Luisito, sin sorpresas

Para este duelo, Miguel Ángel Tena recuperaba efectivos para la zona defensiva, en la que menos jugadores dispone. La vuelta de Catalá y Maceira se presentaba muy positiva para el cuadro departamental en la situación en la que se encuentran. De este modo, el preparador de los ferrolanos apostó por una alineación en la que se encontraban estos efectivos: Sergio García 'Paisa'; José Cruz, Churre, Nano Macedo, Diego Maceira; Adrián Armental, Catalá, Gonzalo García, Dani Benítez; Mendi, Joselu.

Tras cinco jornadas consecutivas sin ver portería, la necesidad llamaba a un Pontevedra CF, que no podía permitirse más tropiezos. A pesar de esta circunstancia, Luisito apenas varió el once inicial que dispuso sobre el césped de A Malata para medirse al Racing de Ferrol. Así las cosas, estos fueron los once jugadores que defendieron la elástica pontevedresa: Edu Sousa; Miguel Loureiro, Portela, Bruno Rivada, Javi Bonilla; Kevin Presa, Jacobo Trigo; Eneko Eizmendi, Jacobo, Adrián Mouriño; David Añón.

Dani Benítez reina en el miedo

La situación de unos y otros marcó notablemente un derbi de máxima necesidad entre dos equipos que estaban obligados a sumar los tres puntos. El primero en buscar la portería contraria fue un Pontevedra CF, que acumulaba cinco jornadas sin batir la meta rival, coincidiendo con la ausencia de Mario Barco. Pero en los acercamientos de Miguel Loureiro y Adrián Mouriño no eran capaces de inquietar el marco defendido por Paisa. La respuesta del Racing de Ferrol llegó al cuarto de hora con un cabezazo de Mendi que se marchó por muy poco del portal en el que se encontraba Edu Sousa.

Las ocasiones se sucedían en ambas áreas, aunque el encuentro tuvo un importante susto con el duro golpe entre Adrián Armental y Javi Bonilla, que mantuvo el choque parado durante un minuto. Tiempo necesario para que los dos equipos respiraran y buscaran de nuevo el primer tanto del duelo. El Racing de Ferrol llegó tímidamente a la portería defendida por Edu Sousa, aunque sí generó mayor peligro el conjunto dirigido por Luisito. El cuadro granate dispuso de dos buenas oportunidades de Javi Bonilla y Jacobo, que a punto estuvieron de estrenar el marcador.

Todo hacía presagiar que el encuentro llegaría al tiempo de descanso con igualdad en el marcador ante la escasez de acierto de los dos cuadros gallegos. Pero entonces apareció Dani Benítez. El extremo balear, que había sufrido la falta, recogía el balón suelto y con un certero zapatazo ponía por delante al Racing de Ferrol. Al intermedio se llegaba con la victoria momentánea de un equipo que respiraba tranquilo al poder escapar de la zona de peligro.

Intentos sin suerte

Estaba obligado a cambiar la cara de los suyos y Luisito preparó dos cambios en el descanso para tratar de ver puerta de una vez por todas y sumar algo positivo en A Malata. De esta forma, el técnico gallego retiró del campo a Portela y Adrián Mouriño, para dar entrada a Mateu Ferrer y Abel Suárez. Sin duda, cambio ofensivo que servía para irse al ataque con el cambio de sistema, que si bien, no provocó nada positivo en el equipo. De hecho, en el primer cuarto de hora tras la reanudación apenas sucedió nada.

A la hora de juego volvieron las ocasiones a A Malata y a punto estuvo de llegar el segundo gol del Racing de Ferrol, pero Javi Bonilla interceptó el remate de Joselu cuando se colaba en la portería. La aportación del Pontevedra CF en ataque fue más bien escasa y Paisa apenas tuvo que emplearse a fondo para evitar el tanto granate. Las mejores oportunidades de los pupilos de Luisito llegaron con un lanzamiento de libre directo que repelió el cancerbero de los verdes y un remate flojo de Jacobo. Victoria local y todo por decidir en los instantes finales.

El guion era claro y el Racing de Ferrol debía defender con uñas y dientes el resultado y el Pontevedra CF tratar de revertir el marcador negativo. Si bien, aunque lo intentaron todo, los jugadores granates volvieron a carecer de acierto y tampoco dispusieron de demasiados acercamientos de peligro. Prueba de ello fue la ocasión clara de Joselu que pudo sentenciar el encuentro a favor del conjunto departamental en los instantes finales. El electrónico no sufriría cambios y los tres puntos terminarían quedándose en el Estadio de A Malata.

El Racing de Ferrol a Estella, el Pontevedra recibe al Burgos CF

Los equipos del Grupo I de Segunda División afrontan el último tercio de competición con el fin de acercarse a sus respectivos objetivos. El Racing de Ferrol viajará este próximo domingo 26 de febrero a las 17:00 horas de la tarde al Estadio de Merkatondoa (Estella), para medirse al CD Izarra. Mientras, el Pontevedra CF volverá a su feudo, al Estadio de Pasarón, para enfrentarse al Burgos CF desde las 17:00 horas de la tarde del próximo domingo 26 de febrero.