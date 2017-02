Osasuna Promesas no logra imponerse a pesar de la superioridad numérica

Intenso derbi navarro el que se ha vivido en Tajonar entre Osasuna Promesas y Mutilvera que ha acabado con reparto de puntos. Tan sólo tres puntos separaban a ambos equipos, y esa igualdad se ha notado en el terreno de juego. A pesar de las ocasiones de gol generadas al largo del encuentro ninguno de los dos equipos ha sabido materializarlas en gol. En los primeros minutos de juego los rojillos han dominado el partido, sin apenas llegadas de la Mutilvera en su campo.

A medida que iban pasando los minutos los hombres de Unai se han ido haciendo también con el esférico y llegando al área rojilla. Pero los pupilos de Mateo han sido los que han tenido las ocasiones más claras en los primeros compases del partido. Tanto es así, que incluso la Mutilvera ha tenido que sacar un balón de sobre la línea de gol tras un córner. Kike Barja ha tenido la oportunidad de adelantar a los locales tras un potente disparo que Fermín ha logrado desviar y ha evitado que subiera el marcador a 1. Los de Mutilva también han tenido alguna que otra ocasión más clara como el disparo bien cruzado que Álvaro ha logrado parar.

Pero antes que finalizara el primer tiempo, ha venido la jugada polémica, cuando Steven ha empujado claramente a Gorka dentro del área cuando se iba sólo frente al portero y ha caído. El árbitro sin embargo no ha pitado penalti. Una decisión arbitral muy discutida por el equipo y seguidores que hubiera podido dar otro aire al encuentro. Con el marcador a 0 ambos equipos llegaban al descanso.

Penalti de Steven sobre Gorka Laborda

En la segunda mitad ambos equipos han tenido más ocasiones de anotar pero tampoco han sabido transformarlas en gol. Apenas 10 minutos de retomar el juego Laborda ha visto la segunda amarilla del encuentro después de caer en el área rival y el árbitro ha interpretado que se ha dejado caer. Otra decisión arbitral polémica que ha dejado a los visitantes con 10 sobre el terreno de juego.

A pesar de la superioridad numérica, los rojillos no han logrado imponerse. Con la entrada de Nuha en el campo el equipo ha conseguido generar más ocasiones, como el centro del jugador catalán que Aitor Buñuel ha conseguido rematar pero ha enviado al larguero. Los visitantes a pesar de estar en inferioridad numérica no se han venido a bajo, todo lo contrario, no parecía que estuvieran con un jugador menos. El larguero de Buñuel no ha sido el único, Ibero por parte de la Mutilvera también la ha tenido pero de nuevo ha estallado el balón al larguero.

El capitán rojillo tuvo también un par de ocasiones para adelantar a los suyos en el marcador como el disparo desde dentro del área o el otro disparo después de un gran pase de Nuha. El delantero rojillo también la ha tenido un par de veces para adelantar a los rojillos, un remate de cabeza que Fermín ha logrado desviar el esférico para evitar que subiera en el marcador o el disparo desde dentro del área que ha estallado en la defensa rival.

Con este resultado, los rojillos suman ya dos empates consecutivos en casa y suman 32 puntos que los sitúa onceavos en la tabla de clasificación. La próxima jornada los pupilos de Mateo visitarán al Racing de Santander.