Álex Gallar: "El equipo no se puede relajar"

Álex Gallar anotó dos goles en la remontada. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

Partido loco y final feliz para los intereses de la Cultural y Deportiva Leonesa. Seguramente nadie podía imaginar a falta de un cuarto de hora para el final que el cuadro culturalista batiera a la Arandina, que vencía 1-3. Pero así es el líder. Las fantástica remontada tuvo varios nombres propios, uno de ellos el de un Álex Gallar que marcó dos de los últimos cuatro tantos del encuentro. El extremo catalán atendió a los medios de comunicación a la conclusión del duelo en el Estadio Reino de León.

"No creo que tenga explicación", explicó Álex Gallar justo después de la increíble remontada vivida en el Reino de León. El extremo catalán fue pieza fundamental en un encuentro apasionante: "Ha sido un partido muy loco, en el minuto 70 y tantos perdíamos 1-3. El equipo no se puede relajar, ha sido un partido un poco raro, pero cuando el Reino aprieta es más fácil". El jugador culturalista desveló que "no hemos perdido la esperanza en ningún momento. Sabíamos que un gol nos metía".

"Las dudas son un tema externo".

Álex Gallar comentó que "tras el descanso salimos pensando en meter el segundo, porque en estos casos puede haber ansiedad". "El segundo gol te da alas", explicó el atacante culturalista, que desveló la importancia del Reino de León: "Ves que el Reino cuando se ha puesto a animar a ellos le ha entrado miedo escénico y hemos sabido aprovechar las ocasiones". "Lo escuchamos prácticamente todo. A raíz del segundo gol han creído en nosotros y les hemos recompensado bien", sentenció. Más si cabe cuando "veníamos de unos partidos difíciles no habíamos acabado de hacer nuestro juego".

Junto a él, la entrada de Antonio Martínez ha sido clave: "Sabemos que tiene que aportarnos muchísimo, cuando ha salido se nota por ese empuje que tiene. Ha dado aire y ha sido importante". Aunque Álex Gallar explicó que "la inercia estaba siendo buena" y tiene claro que "las dudas son un tema externo". El atacante tiene claro lo que deben hacer: "La semana próxima en Mieres esperamos sacar los tres puntos. Nosotros creemos en lo que hacemos y vamos a ser fieles a nuestro estilo y esperar los tropiezos del Racing hasta que nos enfrentemos a ellos aquí".