Jáuregui: "La expulsión ha sido cuando mejor estábamos"

Jáuregui: "Laexpulsión ha sido cuando mejor estábamos" (Foto: VAVEL)

Los de Mutilva lograron un valioso empate en el derbi navarro ante el filial del Osasuna tras quedarse con 10 en la segunda parte. El técnico Unai Jáuregui ha echo una valoración positiva del punto conseguido en Tajonar. "Hemos empezado justos, con las líneas un poco separadas, nos creaban peligro por dentro. Hasta el minuto 30 Osasuna ha sido mejor y hemos sufrido. A partir del minuto 30 hemos juntado más líneas, hemos sacado en línea de cuatro atrás y a partir de ahí ellos no han sabido qué hacer, a no llegar y nosotros poco a poco hemos ido creciendo en el partido. En la segunda parte, a raíz de la expulsión no nos ha quedado más remedio que juntarnos y correr como corre este equipo todos los días, como lo está haciendo. Yo me quedo sin calificativos para la temporada que está haciendo el equipo, lo que pelean, luchan y corren", ha explicado el técnico.

"La expulsión ha sido cuando mejor estábamos, íbamos creciendo en el partido"

En el minuto 54 Gorka Laborda vio la segunda amarilla del partido, lo que dejó al equipo con 10 en el terreno de juego. A pesar de la expulsión y la inferioridad numérica, los rojillos no consiguieron imponerse a los pupilos de Unai. "La expulsión ha sido cuando mejor estábamos, íbamos creciendo en el partido. Con 10 hemos empatado a 0 ante un equipo de mucho ritmo, que se dedica a esto, que son profesionales de esto... Yo encantado con el mi equipo y con el trabajo del equipo", ha confesado Unai.

En la segunda parte, ha habido algunos contrataques que no se han finalizado a causa del desgaste físicos de los jugadores por estar con inferioridad numérica. "Ten en cuenta como estamos físicamente, estamos todo el rato corriendo atrás del balón y luego tienes opciones para dar un pase bueno pero físicamente no estamos tan bien porque tenemos que correr por 11 y es normal que estas situaciones se den", ha confesado Jáuregui.

Finalmente, el técnico ha aclarado que está contento con el trabajo del equipo. "Nosotros tenemos la ilusión de seguir compitiendo todos los días. Si compites así, unos días como hoy empatarás, otros ganarás y otros perderemos; porque vamos a perder más de aquí a final de temporada. Pero lo bueno del equipo es que compite todos los días, que no todos los días es inferior al rival. Entonces cuando haces eso, algún día ganas y eso te hace estar así en la clasificación", ha concluido el de Mutilva.