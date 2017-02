Un jugador de la Cultural remacha el esférico ante la defensa de la Arandina / José Mendoza (VAVEL)

Durante dos largos meses, los medios de comunicación y aficionados de Aranda de Duero han catalogado como 'final' cada partido disputado por la Arandina, independientemente de que fuera como local o visitante. Y no se equivocaban; eran finales. Finales que no se lograron vencer y que han arrastrado al cuadro ribereño a la penúltima posición del grupo. Este domingo (17.30 horas), los de Emilio Ferreras reciben en 'El Montecillo' al colista, el Somozas. Un choque que se antoja imprescindible y que podría convertirse en la última bala para los blanquiazules. Otro resultado que no sea una victoria no puede darse por válido.

En esta categoría un total de tres meses sin conocer el triunfo habrían supuesto un descenso matemático. Por suerte no ha sido así en una liga que ha perdido nivel respecto al pasado curso. Precisamente ese es el motivo por el que, aun a ocho puntos del playout y de la salvación, todavía queda un clavo ardiente al que aferrarse. Pero todo pasa por ganar a un Somozas que presumiblemente tampoco acudirá a Aranda de paseo. Y es que los blanquiverdes están a solo un punto de la escuadra burgalesa y su única opción pasa por vencer a domilio, algo que ya han logrado este curso y en más de una ocasión.

Pura incógnita, por otro lado, es saber cómo habrá sentado al vestuario de la Arandina el varapalo sufrido el pasado domingo en el Reino de León y en qué medida puede repercutir en el estado anímico de la plantilla. De haber sumado ante el líder el contexto hubiera sido bien diferente, pero tras el 2-3 del cuadro cazurro, los de Emilio Ferreras experimentaron un bajón anímico -traspasado posteriormente a los factores físicos y psicológicos- que terminó por posibilitar la goleada rival.

Promociones para acompañantes y jóvenes

El club blanquiazul ha decidido movilizarse dada la importancia del encuentro del domingo. Así, ha anunciado dos promociones especiales. La primera referida a los socios, que podrán llevar acompañante y solo deberán abonar cinco euros. La segunda está enfocada a los jóvenes; los menores de 20 años podrán acceder completamente gratis al estadio.

Rivales directos

Más allá de la visita del Somozas, los ribereños deben afrontar un calendario en el que generalmente se verán frente a frente con rivales directos. Boiro, Guijuelo e Izarra pasarán por tierras burgalesas, mientras que el cuadro blanquiazul deberá viajar a Vigo (Coruxo), Mieres, Mutilva y Palencia. Ocho partidos fijados a fuego en el calendario ante los que no se debe fallar.