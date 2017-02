Antonio Martínez: "Estamos mejor que nunca"

Antonio Martínez fue clave en el triunfo culturalista ante la Arandina CF. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

Las lesiones no son buenos compañeros de los jugadores, que se ven obligados a ver a sus compañeros alejados de los terrenos de juego. Eso le ocurrió durante semanas a un Antonio Martínez que parecía indispensable en el centro del campo de la Cultural y Deportiva Leonesa. El capitán culturalista retornó al césped y la pasada jornada ya dejó grandes muestras de su importancia. Este miércoles, tras la sesión de entrenamiento, el centrocampista atendió a los medios de comunicación.

Tras el loco encuentro vivido en el Reino de León, el capitán culturalista quiso restarle importancia: "No hemos hablado mucho del tema". Aunque sí que es cierto que no escondió que "se vio que el equipo estaba contento y feliz, refuerza el trabajo que venimos haciendo". Un duelo en el que a punto estuvieron de caer y que Antonio Martínez entendió que "hicimos muchísimas cosas bien que no se reflejaban en el marcador", si bien, reconoció que "lo raro es que no nos hubiera pasado". El centrocampista, eso sí, sorprendió con su visión de la actualidad: "En estos últimos tres partidos no hemos tenido la suerte del principio. Estamos mejor que nunca. Hay rachas y dinámicas".

"No querían cometer los errores cometidos y dar continuidad al trabajo".

En lo personal no escondió su felicidad al hacer "una buena actuación", aunque no ocultó que "hubo gente que estuvo a gran nivel". En cuanto a su ausencia en el once inicial se debió a una decisión técnica consensuada con el cuerpo médico: "El partido anterior lo disputé entero y durante la semana había estado con molestias y no querían cometer los errores cometidos y dar continuidad al trabajo". La línea es la positiva y los fisioterapeutas aconsejaron a Antonio Martínez que "no jugara de inicio, porque lo mejor era graduar los minutos. Dentro de poco seré uno más. "Siempre intentó ayudar a mis compañeros, aporto carácter y experiencia. Entiendo lo que quiere el míster y lo puedo aportar al equipo", sentenció.

El eterno debate de la portería lo 'despachó' de forma contundente: "El equipo es profesional, por ejemplo Cano, Palatsí o Leandro, los ves en el día a día y es un espectáculo". Aunque sí es cierto que se adentró en el tema: "No soy quién para decir si hay debate en la portería. Los tres son un ejemplo en el día a día y como compañeros. Están a un nivel muy alto". Todo ello después de entrenar en césped natural, a pesar de que este domingo volverán a pisar superficie sintética en el Hermanos Antuña: "Creo que vamos a entrenar en el Reino solo. Si hacemos lo que tenemos que hacer lo sacaremos adelante".

La importancia del encuentro es total y Antonio Martínez entiende que "fuera de casa son los puntos que marcan la diferencia. Donde realmente aspiras a algo importante es en casa" y apuntó que "debemos estar más alerta que nunca e intentar hacer nuestro juego". Para concluir no ocultó que sigue la marcha de sus rivales directos: "Me gusta ver la clasificación, los jugadores y la dinámica del equipo rival. Siempre hay que estar al corriente".