Rubén de la Barrera: "La superficie es lo de menos"

Rubén de la Barrera en la sala de prensa del Reino de León. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

Tras un partido loco como fue el del pasado domingo, la Cultural y Deportiva Leonesa vuelve a la competición ante el Caudal Deportivo en el Estadio Hermanos Antuña. Un duelo complicado el que afronta el conjunto culturalista con el único propósito de sumar los tres puntos para mantener las distancias con sus perseguidores. Rubén de la Barrera atendió a los medios de comunicación en la previa del choque y valoró toda la actualidad que rodea al líder del Grupo I de Segunda División 'B'.

Rubén de la Barrera tiene claro que el equipo debe volver a "lo que somos habitualmente y, lógicamente, disminuir al máximo cantidad de errores no forzados, no conceder situaciones ventajosas a los rivales", para paliar el número de goles encajados. Ante esta situación, el preparador culturalista entiende la complejidad del duelo ante el Caudal Deportivo, como cualquiera de los choques que se disputen a domicilio: "Sabiendo que el partido del domingo es de lo más complicado que el equipo tenga que afrontar fuera de casa".

En torno al Caudal Deportivo, el preparador gallego explicó que "me parece un equipo que tienen buenos futbolistas, que colectívamente lo tienen claro, tienen una buena organización, tienen criterio organizativo con pelota, son capaces de ser más directos y con gente delante peligrosa". Rubén de la Barrera entiende que donde más problemas le puede causar el rival de esta jornada es a través de la experiencia de sus efectivos y del escenario donde se desarrollará el duelo: "Tiene futbolistas que han actuado en otra categoría y en su campo seguramente estas fortalezas sean más visibles".

El césped artificial del Hermanos Antuña no debe ser un impedimento para sumar los tres puntos, así lo ve el técnico culturalista: "La superficie es lo de menos, es más, yo voy a contracorriente. Creo que el estado del campo cuando a priori no ayuda al equipo supuestamente superior al final acaba ayudando". Así, Rubén de la Barrera explicó que sus jugadores "no han entrenado ningún día en terreno artificial, porque a nivel muscular, articular y ligamentoso la experiencia me dice que no es bueno".