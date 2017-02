CD Izarra - Racing de Ferrol: duelo para huír de la quema.

Google Plus

Fotomontaje de José Mendoza para el Grupo I de Segunda División B (VAVEL.com).

Izarra y Racing de Ferrol se citan este domingo a las 17:00 horas en Merkatondoa en un duelo que enfrenta a ambos conjuntos que aunque tienen el descenso directo relativamente alejado (a nueve y siete puntos, respectivamente), se encuentran seriamente amenazados por el puesto de playout, que marca el CD Boiro con 28 puntos. Los ferrolanos se sitúan apenas tres puntos y cuatro puestos por encima del Boiro, mientras que los estelleses están cinco puntos y seis puestos por encima. Ambos conjuntos están cuajando una más que irregular temporada, ya que parece que tienen que alejarse de la quema definitivamente pero debido a su constante irregularidad no terminan de despegarse de la zona peligrosa.

Este partido en el fortín del Izarra, en Merkatondoa, es una grandísima oportunidad para ambos para ganar los tres puntos y huír de la quema, zona en la que se encuentran ambos equipos. Sin embargo, un empate no supondría avanzar nada para las dos escuadras y les mantendría en la misma situación o incluso podrían ver cómo se recortan los puntos con el Boiro y el Caudal (ambos con 28 puntos) marcando el puesto de playout, en caso de vencer ambos esta jornada liguera.

El Racing de Ferrol se ha encontrado inmerso desde el principio de temporada en esta situación e incluso se ha visto en puesto de playout y puestos de descenso directo, pero el Izarra tras hacer un increíble primer tercio de temporada llegando incluso a estar en puestos de playoff de ascenso y en posiciones que dan acceso a disputar la próxima edición de la Copa del Rey, se ha ido diluyendo poco a poco con el paso de las jornadas, entrando en una mala dinámica como en la que se encuentra, con apenas dos victorias en las últimas nueve jornadas y tres victorias en las últimas dieciséis. Esta mala dinámica ha llevado al conjunto de Borja Jiménez de luchar por puestos de playoff y de Copa del Rey a volver a la realidad y luchar por el objetivo real marcado desde principio de temporada, que no era otro que la permanencia en la categoría de bronce.

Los de Borja Jiménez afrontan el encuentro tras caer derrotados por 2-1 la pasada jornada en Vigo, en el campo de O Vao, ante el Coruxo FC, después de haberse adelantado en el luminoso merced a un magistral lanzamiento de falta lejana del central Álex Maestresalas, que hizo el gol de la temporada del conjunto de Estella. Sin embargo, los vigueses tiraron de corazón y orgullo y fueron capaces de darle la vuelta al marcador en las postrimerías del encuentro, primero con un gol de Campillo en el 84' y después otro de Alberto García sobre la bocina, en la última jugada del partido, en el 93'. Tras esta derrota, los estelleses ya acumulan 33 puntos merced a ocho victorias, nueve empates y otras tantas derrotas en 26 encuentros que han disputado.

Por su parte, los pupilos de Miguel Ángel Tena vencieron la pasada jornada en A Malata a un tocado Pontevedra, en plena crisis de resultados, gracias a un solitario gol de Dani Benítez en el minuto 38 de partido. Los navales, con un partido menos en su haber (tras disputar 25 partidos), suman 31 puntos gracias a ocho triunfos, siete empates y diez derrotas.

Merkatondoa es un feudo inexpugnable y el punto fuerte del Izarra donde se hace prácticamente imbatible. Un campo sintético y peculiar difícil para puntuar como visitante en el que los de Estella afrontan su quinto enfrentamiento consecutivo ante un conjunto gallego esta temporada (vivirá el sexto y último la próxima semana ante el Boiro). En estos cinco duelos, los albiazules han cosechado un empate ante el Celta B (0-0), derrota en Somozas en el último suspiro (1-0), victoria frente al Pontevedra en su feudo (1-0, Pito de panalti) y la ya citada derrota ante el Coruxo en O Vao, también en el último suspiro como en Somozas. Está claro que los de Borja Jiménez son más fuertes ante su afición, donde sólo ha sufrido una sola derrota (ante el Caudal y también en el último suspiro), por las ocho salidas consecutivas que acumula el conjunto albiazul sin vencer, y no se lo pondrán fácil a los departamentales.

Algunos de los datos que hacen del Izarra un conjunto muy sólido en Merkatondoa son que como locales, los de Estella han jugado 13 partidos de los que han ganado cinco, han empatado siete y solo han perdido en una ocasión. En Merkatondoa, han metido 14 goles, consiguiendo marcar algún gol en ocho partidos y dejándolo de hacer en cinco de ellos. Por contra, han encajado seis goles, recibiendo algún gol en cinco partidos. Además, han mantenido su puerta a cero en ocho de los 13 partidos disputados, por lo que es un conjunto muy sólido en defensa, donde defienden todos. En el Izarra, la principal baza ofensiva será el goleador almeriense Pito Camacho en la punta del ataque, mientras que en el Racing de Ferrol la principal amenza de gol será el siempre goleador Joselu, por lo que se presenta un atractivo duelo entre dos de los mejores goleadores de la categoría.

La gran novedad en las filas ferrolanas es el regreso de Ian Mackay a una citación cinco meses después de su lesión; para el entrenador, Miguel Ángel Tena, "ha sido un ejemplo para el resto de compañeros, ha trabajado muchísimo y ha sido un gran profesional". En el capítulo de bajas, continúa Sergio de Paz, que no ha debutado aún con el equipo verde, al que se suma Dani Benítez que no viajará a Estella ya que el míster ha decidido darle descanso ya que la molestia que tiene en la planta del pie, a la altura del dedo gordo, no acaba de remitir.

En cuanto a las palabras de Miguel Ángel Tena sobre el césped artificial de Merkatondoa dijo lo siguiente: "Adaptarse al campo desde el primer minuto, estar concentrados y derrochar intensidad. El juego combinativo es prácticamente imposible en Merkatondoa por su superficie irregular y las cualidades del rival. Existe mucho juego directo. El técnico levantino apunto que "hay que ganar el primer balón y tener en cuenta que donde se va a desarrollar es en las segundas jugadas. Vamos a jugar un partido en un campo irregular, en donde no habrá ni juego al espacio ni juego combinativo, que es donde Dani (Benítez) se desarrolla mejor”.

Por otro lado, Borja Jiménez recupera a los dos pivotes titulares de la temporada, al internacional canadiense Sam Piette y al navarro Javier Briñol, ambos tras cumplir el partido ante el Coruxo por acumulación de amonestaciones, y podría recuperar al extremo abulense Javi Navas, tras lesión. Continúan en la enfermería de Merkatondoa Bruno Aráiz y Yoel Sola.

Posibles alineaciones: CD Izarra vs. Racing de Ferrol

Posible XI del CD Izarra: Aitor Navarro; Eneko Martínez, Cabrera, Álex Maestresalas, David “Polaco”; Sam Piette, Javier Briñol; Julen Goñi, Álex Hinojosa, Joan Monterde; Pito Camacho.

Posible XI del Racing Ferrol: Sergio García ‘Paisa’; José Cruz, Churre, Català, Maceira, Nano Macedo, Adrián Armental, Gonzalo García, Bicho, Mendi; Joselu.